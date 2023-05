Bentornato papà: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Bentornato papà, film di genere drammatico del 2021, diretto da Domenico Fortunato, con Donatella Finocchiaro e Domenico Fortunato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Franco ha appena affrontato un importante colloquio di lavoro a Roma e torna orgogliosamente nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra. Con lui c’è Andrea, il figlio che vive nella Capitale e vuole farsi strada nel mondo della musica, ignorando i consigli del padre che gli augura una carriera più simile alla sua. In Puglia c’è anche il fratello Silvano, rimasto vedovo, che abita nella stessa villetta famigliare. Ma proprio quando gli arriva la conferma di aver superato il colloquio e sta per diventare direttore di un’importante acciaieria, Franco ha un’emorragia cerebrale che lo spedisce d’urgenza al pronto soccorso, e tutta la famiglia si riunisce intorno a lui in attesa di un suo miglioramento.

Bentornato papà: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bentornato papà, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Donatella Finocchiaro: Anna

Domenico Fortunato: Franco

Riccardo Mandolini: Andrea

Giuliana Simeone: Alessandra

Silvia Mazzieri: Claudia

Giulio Beranek: Luca

Sara Putignano: Daniela

Franco Ferrante: Dott. Amati

Giorgio Colangeli: Zio Silvano

Dino Abbrescia: Giovanni

Streaming e tv

Dove vedere Bentornato papà in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 11 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.