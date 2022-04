Belve: ospiti e anticipazioni puntata 29 aprile Rai 2 Francesca Fagnani

Questa sera, venerdì 29 aprile 2022, in seconda serata su Rai 2 va in onda Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, alle ore 22.55. Ma chi sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di stasera è un Best of di questa stagione, con tutti i momenti cult e una sintesi delle interviste più belle di questa edizione. Francesca Fagnani ha intervistato Ilary Blasi, Morgan, Ornella Muti, Valeria Marini, Donatella Rettore, Paola Taverna, Monica Guerritore Pamela Prati, Aurora Ramazzotti, Paola Barale, Rita Rusic Roberta Bruzzone, la campionessa paralimpica Martina Caironi, Paola Ferrari, Serena Grandi, Malena, l’ex camorrista Cristina Pinto, la campionessa di pugilato Irma Testa e Teo Teocoli.

Nella puntata di questa sera venerdì 29 aprile sarà l’occasione per rivedere alcuni dei vari momenti forti come l’incontro con Morgan che ha mostrato di non gradire tutte le domande o anche quello con Donatella Rettore le cui dichiarazioni sul politically correct hanno fatto parecchio discutere. E poi le rivelazioni di Paola Barale, lo scontro con Monica Guerritore che minaccia di andarsene alla richiesta di cosa ne pensa di chi la definisce “una radical-chic dei Parioli, la solita sinistra salottiera e benpensante”. Ilary Blasi che ha rivelato inediti scenari sulla notizia del presunto tradimento di Francesco Totti e Pamela Prati che è tornata a parlare del caso Mark Caltagirone e di come abbia rischiato la vita.

Streaming e tv

Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) il venerdì sera (ore 22.55) con la conduzione di Francesca Fagnani. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare clip e l’intera puntata (ovviamente dopo la messa in onda) grazie alla funzione on demand.