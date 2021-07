Belve: ospiti e anticipazioni puntata 2 luglio Rai 2 Francesca Fagnani

Questa sera, venerdì 2 luglio 2021, in seconda serata su Rai 2 va in onda Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, alle ore 22.55. Ma chi sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni e ospiti

Paola Perego e Vittoria Schisano saranno i protagonisti delle interviste di Francesca Fagnani per la nuova puntata di Belve, in onda oggi, 2 luglio, alle 22.55 su Rai 2. Due donne che hanno superato la paura di essere se stesse. Paola Perego, uno dei volti più noti di Rai e Mediaset, si racconta a Francesca Fagnani, con una consapevolezza che un tempo non aveva e dietro le quinte delle sue paure mostra chi è diventata oggi quella ragazza spaventata di ieri.

L’infanzia nella provincia di Monza, le parole mai dette a chi amava, la brillante carriera televisiva, che le cambia la vita e che arriva quasi per caso per una ragazza che si vedeva segretaria. E poi il matrimonio da favola e il divorzio, doloroso, da Andrea Carnevale, la nuova vita accanto al manager Lucio Presta, il rapporto con i figli e il nipote, ma anche i tanti anni passati a combattere contro gli attacchi di panico e un senso di inadeguatezza che le mozzava il fiato ma la costringeva ad andare in onda.

Vittoria Schisano, invece, quando nasce si chiama Giuseppe: bimba in un corpo di bimbo. E poi donna in un corpo di uomo. Ma prima di chiamarsi Vittoria, Giuseppe è stato un transessuale, una persona in transizione, e il suo primo nome femminile, è stato, in quel periodo, Isabella. E quel nome finale, Vittoria, è arrivato solo alla fine di un percorso fatto di molte operazioni, molto dolore, e molti pregiudizi. Nello studio di Belve Vittoria Schisano, che è stata il primo attore italiano a compiere un coming out senza censure e un completo cambio di genere, racconta la sua vita, la sua battaglia personale, le sue sconfitte, ma anche chi è oggi Vittoria, una donna, che per essere davvero se stessa ha prima dovuto cambiare tutto di sé.

Streaming e tv

Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre) il venerdì sera (ore 22.55) con la conduzione di Francesca Fagnani. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare clip e l’intera puntata (ovviamente dopo la messa in onda) grazie alla funzione on demand.