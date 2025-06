Belve 2025: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata, 3 giugno, Francesca Fagnani, Rai 2

Questa sera, martedì 3 giugno 2025, va in onda la quinta puntata della nuova stagione di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2 in prima visione e in prima serata dal 22 aprile 2025 alle ore 21.20. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. Oltre alle consuete interviste, tra le novità nomi della comicità italiana a rotazione. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della quinta puntata saranno Bianca Balti, Guè e Lucrezia Lante della Rovere, nei consueti faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta con personaggi del mondo dello spettacolo, dei social, del costume e della cronaca. Gli ospiti si mettono in gioco e rispondono alle domande spesso irriverenti della conduttrice. Anche in questa puntata la cantante Serena Brancale regalerà un momento musicale con una cover. Non mancherà la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, uno dei momenti più attesi dal pubblico.

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata dal 29 aprile 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming su Rai Play, dove sarà possibile recuperare in qualsiasi momento le interviste o le intere puntate grazie alla funzione on demand.