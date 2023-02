Bellissima, il testo della canzone di Annalisa ospite a Sanremo 2023

Qual è il testo di Bellissima, la canzone di Annalisa ospite del Festival di Sanremo 2023? Si tratta di una delle hit degli ultimi mesi. Annalisa è ospite della terza serata di Sanremo 2023 di oggi, 9 febbraio, dal palco del Suzuki stage di piazza Colombo, a pochi metri dal teatro Ariston. Di seguito il testo e le parole di Bellissima di Annalisa.

Insieme solo dentro casa

Che senso ha

Di me non parli con nessuno

E non me lo merito

Il tuo modo di dire le cose

Che sesso fa

Mi sto impegnando ad essere più elastica

Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto

È un classico

E poi senza avvisare sei qui

Oddio però tu mi piaci

Oh oh oh

Ho fatto i salti mortali

Oh oh oh

No, non mi dire che è tardi

Ah ah ah

Avevo voglia di, vo-

Voglia di, voglia di

Dove vai

Te ne vai

Quella volta non dovevi andare via

Ero bellissima

Bellissima

Dove vai

Ma che cosa vuoi

Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

Ero bellissima

Bellissima

Mettiamo un po’ di musica da ginnastica

È tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico

Vado a letto col pantaloncino dell’Adidas

E poi volevo dirti che non ci dormo più

Madonna se mi manchi, sì

Chiamatemi un medico

E poi senza avvisare sei qui

Oddio però tu mi piaci

Oh oh oh

Ho fatto i salti mortali

Oh oh oh

No, non mi dire che è tardi

Ah ah ah

Avevo voglia di, vo-

Voglia di, voglia di

Dove vai

Te ne vai

Quella volta non dovevi andare via

Ero bellissima

Bellissima

Dove vai

Ma che cosa vuoi

Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

Ero bellissima

Bellissima

Bellissima

Ah ah ah ah ah

Bellissima

Ah ah ah ah ah

Bellissima

Ah ah ah ah ah

Avevo voglia di

Ah ah ah ah ah

Avevo voglia di

Ah ah ah ah ah

Avevo voglia di, vo-

Voglia di, voglia di

Dove vai

Te ne vai

Quella volta non dovevi andare via

Ero bellissima

Bellissima

Dove vai

Ma che cosa vuoi

Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

Ero bellissima

Bellissima

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Bellissima, la canzone di Annalisa, ospite al Festival di Sanremo 2023, ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.