TV

Belle e Sebastien: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Belle e Sebastien: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 7 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Belle e Sebastien, film del 2013 diretto da Nicolas Vanier, uscito nelle sale italiane nel 2014. È il primo di una serie di tre film, tratti dai romanzi di Cécile Aubry. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alpi Francesi, 1943. Sébastien è un bambino orfano di otto anni che vive con l’anziano pastore César, una sorta di nonno adottivo per il piccolo, e la nipote di questi, Angélina, particolarmente protettiva verso Sébastien. L’insolita famigliola vive nel piccolo villaggio di Saint-Martin-de-Queyrières, i cui abitanti, nonostante l’occupazione tedesca, organizzano segretamente il passaggio in Svizzera degli esuli ebrei. Il villaggio è anche funestato da una misteriosa “Bestia” che preda le greggi dei pastori e a cui gli abitanti, incluso Cèsar, danno la caccia da mesi senza successo.

Sébastien è un bambino molto solitario e sofferente per l’assenza della madre, che lui crede emigrata “in America, appena oltre le montagne”, e passa tutte le sue giornate sui monti. Un giorno, sulla via per Saint-Martin, incontra un enorme cane, selvatico e completamente infangato: si tratta della cosiddetta “Bestia”. Sébastien non tarda a fare amicizia con l’animale, una femmina di Patou, e la chiamerà “Belle” perché colpito dalla sua bellezza dopo averla ripulita dal fango. Sébastien decide di mantenere segreta la sua amicizia con Belle per proteggerla. Nel frattempo, una pattuglia tedesca, comandata dall’ambiguo tenente Peter, giunge a Saint-Martin per porre fine alle fughe degli ebrei. Sébastien, durante una delle sue gite assieme a Belle, si scontra con due soldati nazisti; Belle reagisce aggredendo e ferendo i due militari. L’amicizia tra Sébastien e la “Bestia” è così scoperta.

Il tenente Peter ordina al sindaco di Saint-Martin di organizzare una battuta di caccia per stanare e uccidere la “Bestia”; César, sapendo che Sébastien tenterà di impedirlo, fornisce di proposito al bambino indicazioni sbagliate sull’area in cui sarà effettuata la ricerca. Nonostante Sébastien, una volta capito l’inganno, riesca a interferire con le ricerche, César e gli uomini del villaggio riescono comunque a trovare e ferire Belle. Il bambino, ormai furioso con César, chiede aiuto al dottor Guillaume, medico del villaggio e fidanzato di Angélina, che, dopo un’iniziale titubanza, accetta di curare Belle e le salva la vita.

Belle e Sebastien: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Belle e Sebastien, ma qual è il cast completo del film su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Félix Bossuet: Sébastien
  • Tchéky Karyo: César
  • Margaux Châtelier: Angélina
  • Dimitri Storoge: Dottor Guillaume
  • Andreas Pietschmann: Tenente Peter
  • Urbain Cancelier: Il Sindaco
  • Mehdi El Glaoui: André
  • Paloma Palma: Esther
  • Karine Adrover: Sarah, madre di Esther
  • Loïc Varraut: padre di Esther
  • Jan Oliver Schroeder: Hans
  • Tom Sommerlatte: Erich
  • Andrée Damant: Célestine

Streaming e tv

Dove vedere Belle e Sebastien in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 7 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
