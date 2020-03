Bella da morire: il cast della fiction di Rai 1

BELLA DA MORIRE CAST – Stasera, 22 marzo 2020, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Bella da morire, fiction tv con Cristiana Capotondi che interpreta il ruolo di Eva Cantini. Ma vediamo insieme gli altri attori, il cast completo della serie tv.

Cristiana Capotondi, come detto, interpreta Eva Cantini, l’ispettrice di polizia che, dopo tanti anni fuori, decide di tornare nella sua città natale per stare vicina a sua sorella Rachele. Eva è una donna dalla forte volontà, una donna emancipata e molto dura. Pazza, competente e a tratti ossessiva, Eva ama il suo lavoro e per lei è importante stabilire una connessione con chi lavora con lei.

Al suo fianco vedremo importanti personaggi. Nel cast di Bella da morire c’è anche Matteo Martari, l’ispettore di polizia Marco Corvi che accompagnerà Eva nelle sue indagini ed è l’unico in questura a fare un passo verso di lei. Marco è uno dei buoni, nonostante i modi un po’ arroganti, ma sa essere anche gentile, persino romantico. Un altro personaggio importante è Guiditta Doria, interpretata da Lucrezia Lante Della Rovere, procuratore capo che supporta per prima Eva con la sua teoria: secondo Eva, infatti, Gioia non è scappata e anche Giuditta lo crede.

Anche Anita Mancuso, interpretata da Margherita Laterza, è un personaggio importante: è una giovane promessa della medicina legale, una grande studiosa che si trova a suo agio tra i cadaveri e, quando trovano il cadavere di Gioia, lei continua a parlarci ma perché in lei vede una proiezione di una vita vissuta con allegria e incoscienza. La sorella di Eva, Rachele, è interpretata da Benedetta Cimatti, mamma single del piccolo Matteo che, pur amando il figlio, non riesce ad accettare il suo ruolo di madre.

A interpretare invece la defunta Gioia è Giulia Arena. La vittima, bellissima e dolce, tragicamente ingenua, è sempre la damigella e mai la sposa.

Appuntamento dunque a stasera, 22 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 o RaiPlay.it.

