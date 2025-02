Belcanto: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1

Qual è il cast della serie Belcanto, in onda dal 24 febbraio 2025 su Rai 1? La fiction diretta da Carmine Elia va in onda in prima visione su Rai 1 e si sviluppa nel cuore dell’Italia ottocentesca, ed esplora temi che vanno dalla passione per l’opera lirica ai drammi familiari e le ambizioni artistiche. Nel cast di Belcanto troviamo attori molto noti al grande pubblico come Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Vittoria Puccini: Maria Cuoio

Carmine Recano: Domenico Bernasca

Giacomo Giorgio: Enrico De Marchi

Caterina Ferioli: Antonia Cuoio

Adriana Savarese: Carolina Cuoio

Vincenzo Ferrera: maestro Crescenzi

Andrea Verticchio: Saverio Nappi

Nicolò Pasetti: Pavel Falez

Serena De Ferrari: Maddalena Bellerio

Antonio Gerardi: Iginio Cuoio

Andrea Bosca: Giacomo Lotti

Andreas Pietschmann: principe Richter

Location

Abbiamo visto il cast di Belcanto, ma qual è la location della serie? Per ricreare le atmosfere ottocentesche e ripercorrere i fasti del belcanto in Italia, la produzione ha scelto di girare molte scene tra alcune delle città italiane più rappresentative per la storia della musica lirica. Le riprese si sono svolte tra Campania, Lazio e Lombardia.

Ogni location è stata scelta con cura per ricreare sullo schermo gli ambienti raffinati del mondo dell’Opera, il fascino dei teatri e dei costumi dell’epoca. La serie tv è un viaggio in sontuose e vere residenze signorili, molte visitabili e aperte al pubblico. Notevoli le ricostruzioni di scenari urbani di quel tempo: Napoli e Milano sono le due città protagoniste della serie, ma molte scene sono state girate negli interni o esterni di palazzi e teatri di altre regioni.