Belcanto: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 10 marzo 2025, su Rai 1 va in onda la terza puntata di Belcanto, la nuova fiction di Rai 1 con protagonisti Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio della terza puntata, dal titolo La Cenerentola, Carolina vince a sorpresa sulla sorella e sulla misteriosa Sarrasine, ottenendo il ruolo da protagonista ne “La Cenerentola”, suscitando una certa gelosia. Alla festa di fidanzamento di Maddalena e del colonello Falez, Carolina scopre un segreto su Sarrasine.

Nel secondo episodio della terza puntata di Belcanto, dal titolo Il flauto magico, Antonia, sperando di ottenere il ruolo di sua sorella in “La Cenerentola”, rivela al colonnello Falez il nascondiglio di Olimpia. Enrico, distrutto per la perdita della sorella, indaga in cerca di vendetta. Intanto Carolina affronta il ritorno di Saverio.

Belcanto: il cast della serie

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Belcanto, ma qual è il cast della serie tv? Troviamo attori molto noti al grande pubblico come Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.