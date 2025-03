Belcanto: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 3 marzo 2025, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Belcanto, la nuova fiction di Rai 1 con protagonisti Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio della seconda puntata dal titolo, Don Giovanni, Crescenzi offre ad Antonia un’opportunità ma a patto che nella sua classe di canto ci sia anche Carolina, del cui talento nascosto il maestro è rimasto affascinato. Mentre Maria, pur di riuscire a pagare le rette per le lezioni delle due figlie, accetta di lavorare anche come domestica presso la nobile famiglia Bellerio, Crescenzi scopre che Carolina non sa leggere e minaccia di espellerla dalla scuola se non si mette al passo con le sue compagne.

Nel secondo episodio, dal titolo Casta Diva, la scoperta del passato da cantante lirica di Maria e dei suoi segreti, turba Carolina. La ragazza scappa, intenzionata a tornare a Napoli da Saverio ma la sorella la ferma appena in tempo e la convince a restare a Milano.

Belcanto: il cast della serie

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Belcanto, ma qual è il cast della serie tv? Troviamo attori molto noti al grande pubblico come Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.