Belcanto: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, lunedì 17 marzo 2025, su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Belcanto, la nuova fiction di Rai 1 con protagonisti Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio della puntata di oggi, dal titolo “Viva Verdi”, Enrico viene fermato appena in tempo da Carolina, costretta ad affrontare la dolorosa verità sul tradimento di Antonia. Il ragazzo, a causa del suo gesto, è ormai ricercato dagli austriaci e si nasconde in un cascinale isolato, nell’attesa di recarsi a Luino con gli altri rivoluzionari. Nel frattempo, Antonia si prepara nuovamente per il debutto ne “La Cenerentola”, sola contro tutti.

Nel secondo episodio, dal titolo “Va, pensiero”, il maestro Giuseppe Verdi è venuto a conoscenza del grande talento di Carolina e, attraverso Crescenzi, le propone di interpretare il ruolo di Fenena nel Nabucco. Carolina però ha deciso che vuole imbracciare le armi e partire con Enrico per combattere contro gli Austriaci.

Belcanto: il cast della serie

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Belcanto, ma qual è il cast della serie tv? Troviamo attori molto noti al grande pubblico come Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.