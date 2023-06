Perché Beautiful oggi, 12 giugno 2023, non va in onda: il motivo e quando torna

Perché Beautiful oggi, lunedì 12 giugno 2023, non va in onda: il motivo? Ve lo diciamo subito: il motivo è la morte di Silvio Berlusconi, deceduto questa mattina alle ore 9,30 all’età di 86 anni. Per ricordarlo la sua Mediaset ha quindi stravolto la programmazione, in particolare di Canale 5 e Rete 4. Al posto della puntata odierna di Beautiful quindi andrà in onda Speciale Tg5 – in simulcast su Canale 5, Rete 4 e su Tgcom24 – in onda fino alle ore 18,25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.

Quando torna

Ma quando torna in onda Beautiful su Canale 5? La messa in onda dovrebbe tornare regolare già da domani, 13 giugno 2023. Si ripartirà dalla puntata odierna.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Beautiful oggi, lunedì 12 giugno 2023, non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La storica soap opera americana va in onda tutti i pomeriggi alle ore 13,40 su Canale 5. E’ possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.