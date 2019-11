Beautiful, le anticipazioni settimanali dal 17 al 23 novembre 2019

Beautiful è una soap opera americana che appassiona gli italiani da tre decenni. Con appuntamento fisso nel primissimo pomeriggio su Canale 5, Beautiful racconta le peripezie della famiglia Forrester, dalla tormentata storia d’amore tra Brooke e Ridge all’immancabile presenza di Bill Spencer.

Ma quali sono le anticipazioni di questa settimana, dal 17 al 24 novembre 2019? Vediamole insieme.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: domenica 17 novembre

Nella puntata del 17 novembre, vediamo Brooke e Hope furiose all’idea che Taylor abbia trovato la sua dimensione in città. La vorrebbero lontana e così hanno un nuovo confronto con Liam, spiegando quanto sia pericolosa quella donna e perché dovrebbe essere allontanata. Così tentano di farlo ragionare e di rendersi conto quanto possa essere una cattiva influenza per Steffy e anche per la piccola Kelly.

Beautiful, le anticipazioni settimanali di lunedì 18 novembre

Nella puntata di lunedì 18 novembre, in Beatiful vediamo Brooke passare dalle parole ai fatti. La donna è stanca di parlare, vuole sistemare quella faccenda una volta per tutte e allora affronta Taylor in modo diretto. Reese ascolta la loro conversazione e non accetta che la madre di Steffy sia trattata in quel modo poco rispettoso, così interviene nella discussione tra le due donne e difende Taylor.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: martedì 19 novembre

Nella puntata di martedì, una visita inaspettata sorprende la famiglia Forrester: si tratta di Maya, che ha lasciato Parigi per tornare a Los Angeles. La donna non perde tempo e si fionda immediatamente da Xander per farsi raccontare cosa sta succedendo nella sua vita e come procedono le cose con Zoe.

Maya, poi, incontra anche Brooke e le racconta un dettaglio sconcertante: lei e Rick non stanno più insieme.

Beautiful, le anticipazioni settimanali di mercoledì 20 novembre

Nella puntata di mercoledì 20 novembre, in Beatiful si tornerà a parlare di Hope e Steffy che, esattamente come loro madri, non riescono ad andare d’accordo e anzi sembrano orbitare sempre attorno allo stesso uomo. Le due finiscono per discutere per la riunione di famiglia per Natale: Hope vuole che Taylor non partecipi, mentre Steffy vuole la madre con sé. Sarà difficile trovare un punto d’incontro.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: giovedì 21 novembre

Giovedì 21 novembre, la situazione peggiora. Hope e Steffy non riescono a comprendersi e la discussione diventa sempre più rancorosa. Steffy non vuole cedere, si tratta pur sempre di sua madre ed è Natale, un giorno dedicato alla famiglia e non può passarlo lontano da lei, non sarebbe corretto. Nonostante i problemi vissuti in passato e gli errori commessi, Steffy pretende che sua madre abbia tutti i diritti di trascorrere il Natale in famiglia e nel modo più sereno possibile. Hope non la vede allo stesso modo e resta della propria opinione.

Beautiful, le anticipazioni settimanali, venerdì 22 novembre

Nella puntata di venerdì 22 novembre, la diatriba tra le due donne peggiora sempre più. In Beautiful, vedremo Steffy prendere un’importante decisione e comunicarla a Hope e Liam. Ricorda ancora sua sorella gemella Phoebe, un legame importantissimo che è stato spezzato da un tragico incidente che gliel’ha portata via, ed è per questo che Steffy ha intenzione di adottare una bambina, che possa crescere con Kelly e non farla mai sentire sola.

Beautiful, le anticipazioni settimanali: sabato 23 novembre

Nella puntata di sabato 23 novembre si torna a parlare di Maya. Tornata in città, l’ex ormai moglie di Rick Forrester riunisce la famiglia per annunciare la novità: lei e Rick stanno divorziando ed è questione di poco. Steffy, messa alle strette dalla volontà di Hope, allora decide di non partecipare alla festa di Natale a casa di Eric, ma Taylor cerca di convincerla a cambiare idea.

Beautiful vi aspetta tutti i giorni, alle ore 13:40, su Canale 5.