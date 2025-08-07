Baywatch: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 7 agosto 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Baywatch, film del 2017 diretto da Seth Gordon con protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie televisiva statunitense andata in onda dal 1989 al 2001. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il tenente Mitch Buchannon è il caposquadra dei guardaspiaggia di Emerald Bay, in Florida, assieme alle due fidate colleghe Stephanie Holden e C.J. Parker. Essendo rimasti liberi tre posti vengono indette delle selezioni, che vengono vinte dal borioso ex campione olimpico di nuoto Matt Brody, dall’intelligente Summer Quinn e dall’imbranato esperto di informatica Ronnie (al suo terzo tentativo e innamorato di C.J.). Nel frattempo giunge ad Emerald Bay la nuova proprietaria dell’esclusivo Huntley Club, Victoria Leeds, su cui pendono delle voci riguardo al fatto che sia a capo del traffico di una pericolosissima droga chiamata “Flakka”.

Come nella sua carriera olimpica, Brody non si cura minimamente dell’importanza di lavorare in gruppo e per questo Mitch lo tiene d’occhio (ospitandolo anche in casa sua) cercando inutilmente di fargli capire quanto Baywatch non sia semplicemente un gruppo di bagnini ma una famiglia che si occupa della sicurezza generale delle spiagge: per questo, quando viene ritrovato un primo cadavere sulla spiaggia collegato alle bustine di droga portate a riva dalla corrente, il gruppo si mette ad indagare, entrando spesso in conflitto con la polizia. Quando però il capitano Thorpe scopre che nessun bagnino era presente alla torre di guardia la mattina in cui viene ritrovato un secondo cadavere perché impegnati a svolgere le indagini, licenzia Mitch e il comando passa a Brody, che nel frattempo ha sviluppato un interesse ricambiato per Summer.

Baywatch: il cast

Abbiamo visto la trama di Baywatch, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: Mitch Buchannon

Zac Efron: Matt Brody

Alexandra Daddario: Summer Quinn

Kelly Rohrbach: C. J. Parker

Ilfenesh Hadera: Stephanie Holden

Priyanka Chopra: Victoria Leeds

Jon Bass: Ronnie Greenbaum

Yahya Abdul-Mateen II: Garner Ellerbee

Rob Huebel: capitano Thorpe

Hannibal Buress: Dave

Belinda: Carmen

Jack Kesy: Leon

Amin Joseph: Frankie

Izabel Goulart: Amber

Charlotte McKinney: Julia

Oscar Nuñez: consigliere Rodriguez

David Hasselhoff: il mentore

Pamela Anderson: Casey Jean Parker

Streaming e tv

Dove vedere Baywatch in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.