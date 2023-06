Tiene banco ormai da giorni un infelice siparietto avvenuto in diretta tv a Sky durante il racconto del Gp di Formula 1 di Spagna della scorsa domenica. Protagonisti i commentatori Matteo Bobbi e Davide Valsecchi che dopo il caso, pur essendosi pubblicamente scusati, sono stati sospesi per un turno e non ci saranno al prossimo Gran Premio.

“Volevo dire a Davide, che dietro di lui c’è un bel ‘pacchetto di aggiornamenti’ se si gira”, ha detto inizialmente Bobbi, invitando il collega a girarsi per ammirare una bella ragazza. Valsecchi ha se possibile peggiorato la situazione commentando: “Li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli”. E successivamente Valsecchi aveva aggiunto: “Ho già fatto due volte l’operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose”.

Frasi che giustamente hanno fatto infuriare molti spettatori e hanno portato allo stop di un turno per i due commentatori Sky. Per la prima volta ha parlato una delle ragazze oggetto delle attenzioni di Bobbi e Valsecchi, la pilota di rally Christine Giampaoli Zonca: “Facciamo così: alla prossima gara di F1 mandatemi in video insieme a Bobbi e Valsecchi, così magari stavolta sarò io a fargli un paio di battute a quei due”, ha detto ironicamente intervistata dal Corriere.

Come detto, i due ex piloti hanno inviato immediatamente un messaggio di scuse. “Non mi sono sentita offesa, era solo uno scherzo. Me ne sono accorta perché tutti hanno cominciato a scrivermi. Sono stati anche educati, non è che abbiano detto chissà che cosa…”, ha minimizzato Christine. La pilota in quel momento si trovava nel paddock del circuito del Montmelò con un’altra ragazza, “che avevo conosciuto quel giorno stesso: non vuole parlare ma anche lei non si “è presa male””.

“All’inizio quando è scoppiato il caso sui social ed è venuto fuori che erano stati sospesi ho pensato a uno scherzo. Poi invece ho scoperto che era vero, e mi è dispiaciuto. Sono due bravi commentatori, mi è sembrato tutto così esagerato. Li conosco e gli ho scritto subito”, ha fatto sapere Christine Gz. In un mondo prettamente maschile come quello dei motori, ha mai subito molestie o commenti pesanti? “No – risponde la pilota al Corriere – Come in tutti i settori lavorativi c’è chi fa un commento che magari può dar fastidio, o altro, però io non ho mai avuto problemi. Ho sempre avuto un buon rapporto con todo el mundo”.