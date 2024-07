A che ora inizia Battiti Live 2024: l’orario d’inizio dello show su Canale 5, durata, quando finisce

A che ora inizia Battiti Live 2024, lo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alvin, con la partecipazione di Rebecca Staffelli? In tutto sono previste cinque puntate, ogni lunedì in prima serata dall’8 luglio 2024 alle ore 21.30. In tutto tre ore di grande musica con gli artisti più in voga dell’estate, dalle città più belle della Puglia, per cinque serate da non perdere. Quante puntate sono previste? Ecco la programmazione (potrebbe cambiare).

Prima puntata: 8 luglio 2024

Seconda puntata: 15 luglio 2024

Terza puntata: 22 luglio 2024

Quarta puntata: 29 luglio 2024

Quinta puntata: 5 agosto 2024

Cantanti

Sul palco e nelle esibizioni on the road sono previste le performance di oltre 60 artisti tra cui Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, gli Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, i Boomdabash, i Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, i Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr. Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, i Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors e Tony Effe. Altri grandi cantanti si esibiranno da alcune location on the road da altre città della splendida Puglia.