Battiti Live 2023: quante puntate, durata e quando finisce lo show su Italia 1

Battiti Live è il concerto in onda su Italia 1 con il meglio delle canzoni dell’estate. Appuntamento per sei settimane dal 4 luglio. Alla conduzione, per il settimo anno consecutivo, la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Saranno sei serate di grande musica, nelle diverse tappe dalle città più belle della Puglia. In tutto dunque sei puntate ogni martedì su Italia 1. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 4 luglio 2023

Seconda puntata: 11 luglio 2023

Terza puntata: 18 luglio 2023

Quarta puntata: 25 luglio 2023

Quinta puntata: 1 agosto 2023

Sesta puntata: 8 agosto 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023? Appuntamento in prima serata su Italia 1 alle ore 21.20. La chiusura è a 00.20. Dunque in tutto tre ore di grande musica, pubblicità incluse.

Cantanti

Abbiamo visto quante puntate sono previste per il Battiti Live 2023, ma chi sono i cantanti? Sul palco e nelle esibizioni on the road sono previsti circa 100 artisti, con tutti i cantanti più in voga di questa estate, tra cui Annalisa, Tananai, Fedez, Articolo 31, Aaron, Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alfa, Alvaro De Luna, Ana Mena, Angelina Mango, Ariete, The Kolors, Ava, Baby K, Benji, Bob Sinclar, Boomdabash, Capo Plaza, Carl Brave, Clementino, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Dargen D’Amico, Diodato, Matteo Paolillo, Il Pagante, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Tommaso Paradiso, Emma, Ernia, Fabio Rovazzi, Federica Carta, Irama, Lda, Federico Rossi, Francesca Michielin, Valentina Parisse, Wax, Wayne, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gianmaria, Giorgia, Guè, Leo Gassmann, Levante, Luigi Strangis, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Rocco Hunt, Matteo Romano, Mecna, Mr. Rain, Negramaro, Nek, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rkomi, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Shade, Tiromancino, Tony Effe.