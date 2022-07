Battiti Live 2022: i cantanti che si esibiranno sul palco

Torna l’appuntamento con Battiti Live 2022. La nuova edizione riporta la musica nel cuore della Puglia proponendo sul palcoscenico tantissimi artisti, in totale 80, che animeranno l’estate di Italia 1 con i tormentoni di stagione. L’evento come di consueto oltre ad essere trasmesso in TV è disponibile anche con RadioNorba e Telenorba per gli enti locali. A condurre anche questa volta c’è Elisabetta Gregoraci, affiancata sul palco da Alan Palmieri. Ma chi sono i cantanti che si esibiranno sul palco a seconda delle date? Scopriamolo insieme.

I cantanti

Attualmente sono previste tre tappe in giro per la Puglia. La prima è a Bari e si è già svolta venerdì 17 e sabato 18 giugno. La prima puntata infatti è poi trasmessa in onda su Italia 1 martedì 5 luglio 2022. La seconda tappa invece si sposta a Gallipoli e prende vita durante il weekend del 2 e 3 luglio 2022. Ultima tappa invece è a Trani, dov’è previsto il gran finale domenica 10 luglio. Come già anticipato sono 80 circa gli artisti attesi in queste tre tappe. Ecco quali sono:

La Rappresentante di Lista

Noemi

Matteo Romano

Alex

Albe

Achille Lauro

Aiello

Aka7even

Alessandra Amoroso

Alfa

Alvaro Soler

Ana Mena

Andrea Damante

Anna

Annalisa

Baby K

Berna

Bianca Atzei

Big Boy

Bob Sinclar

Bommdabash

Boro Boro

Caffelatte

Carl Brave

Cedraux

Coez

Cristiano Malgioglio

Dani Faiv

Dargen D’Amico

Darin

Deddy

dolcenera

Elettra Lamborghini

Elodie

Emis Killa

Erwin

Fabrizio Moro

Federico Rossi

Follya

Francesca Michielin

Francesco Renga

Franco126

E ancora:

Fred De Palma

Gabry Ponte

Gemelli Diversi

Giordana Angi

Hal Quartièr

Hansel Delgado

Il Volo

Irama

Kayma

Lazza

LDA

Le Vibrazioni

Lola Indigo

Loredana Bertè

Luchè

Luigi Strangis

Madame

Malika Ayane

Mara Sattei

Marco Mengoni

Max Gazzè

Mecna & Coco

Michele Bravi

Mr. Rain

Myss Keta

Nika Paris

Pinguini Tattici Nucleari

Raf

Rettore

Rhove

Riki

Rkomi

Rocco Hunt

Room9

Shade

Sissi

Tananai

Sangiovanni

Tancredi

The Kolors

Tommaso Paradiso

Topic

Vegas Jones

Battiti Live 2022 streaming e TV

Dove vedere Battiti Live 2022 in diretta TV e live streaming? Il concerto come già detto va in onda questa sera, martedì 5 luglio 2022, su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.