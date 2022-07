A che ora inizia Battiti Live 2022: l’orario della messa in onda su Italia 1

A che ora inizia Battiti Live 2022? Si tratta di un evento musicale che anima diverse città della Puglia con tantissima musica. Sono 80 gli artisti attesi per questa edizione che riparte alla grande dopo le restrizioni imposte dal Covid-19 negli ultimi due anni. A condurre le serate sul palcoscenico c’è la fedelissima Elisabetta Gregoraci, ma al suo fianco avrà Alan Palmieri. L’orario di inizio del concerto in chiaro su Italia 1 è previsto intorno alle ore 21:20. La prima puntata è in partenza in TV martedì 5 luglio 2022. Sono tre le città che ospitano il concerto. La prima tappa è Bari, la seconda Gallipoli e la terza Trani. Ma, nel mezzo, altre città della Puglia saranno coinvolte per un tour on the road.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Battiti Live 2022? Il concerto va in onda con la prima tappa martedì 5 luglio 2022 a partire dalle 0re 21:20 e dovrebbe terminare intorno alle 00:55, poco prima della messa in onda del film La notte del giudizio.

Streaming e TV

Dove vedere Battiti Live 2022 in diretta TV e live streaming? Il concerto come già detto va in onda questa sera, martedì 5 luglio 2022, su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.