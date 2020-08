Battiti live 2020 streaming e diretta tv: quinta puntata, 31 agosto

BATTITI LIVE 2020 STREAMING TV – Oggi, lunedì 31 agosto, alle ore 21,15 su Italia 1 va in onda la quinta puntata di Battiti live 2020, show musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che si snoderà per diverse puntate in diverse location pugliesi come il Castello Aragonese di Otranto, Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. “Porteremo il nostro show a casa di milioni di persone attraverso la tv, la radio, il web e i social, lo porteremo nelle piazze, sulle spiagge, anche in location suggestive e magiche del nostro territorio, sarà insomma uno spettacolo diffuso”, le parole di Alan Palmieri. Ma dove sarà possibile vedere la quarta puntata, in onda oggi – 31 agosto – di Battiti live 2020 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le puntata dello show musicale sarà trasmessa oggi – lunedì 31 agosto 2020 – in prima serata, dalle ore 21,15 fino alle ore 00,10, in chiaro (gratis) su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Ma non solo. Lo spettacolo andrà in onda anche su Radionorba, Radionorba Tv, Telenorba e Mediaset Extra.

Battiti live 2020 in streaming

Sarà possibile seguire lo show in onda oggi – 31 agosto – anche in live streaming on demand grazie alla piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset tramite pc, smartphone e tablet.

Programmazione

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la quinta puntata di Battiti live, ma qual è la programmazione, quando va in onda? Di seguito le date della messa in onda su Italia 1:

Prima puntata: lunedì 27 luglio 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 3 agosto 2020 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 10 agosto 2020 TRASMESSA

Quarta puntata: lunedì 24 agosto 2020 TRASMESSA

Quinta puntata: lunedì 31 agosto 2020 OGGI

