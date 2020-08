Battiti live 2020: la scaletta della quarta puntata, oggi 24 agosto

Battiti live 2020: la scaletta della quarta puntata, 24 agosto

Questa sera, lunedì 24 agosto 2020, alle ore 21,15 su Italia 1 va in onda la quarta puntata di Battiti live 2020, show musicale che segna il ritorno della musica live in tv dopo l’emergenza Coronavirus. Ma qual è la scaletta della quarta puntata di Battiti live 2020? Di seguito l’elenco dei cantanti che si esibiranno nel corso del quarto appuntamento televisivo:

Irama con la sua ‘Mediterranea’

Annalisa con l’ultimo singolo ‘HouseParty’

Francesco Gabbani con ‘Il sudore ci appiccica’

Stash e i The Kolors con ‘Non è vero’

Clementino con ‘Como Suena El Corazón’, uno dei più grandi successi di Gigi D’Alessio, riproposto nella scoppiettante versione rap

Gigi D’Alessio

Le Vibrazioni con la nuovissima ‘Per fare l’amore’

Chadia Rodriguez con Federica Carta per ‘Bella così’

Shade

Mr Rain

Emma Muscat

Astol

Ernia

Il Tre

J-Ax

Elodie e Takagi&Ketra con il loro ‘Ciclone’

Diodato

Gaia

Cantanti e ospiti della 18esima edizione

Abbiamo visto la scaletta dei cantanti che si esibiranno oggi, 24 agosto 2020, sul palco di Battiti live, ma quali sono gli artisti che parteciperanno a tutte le sei puntate dello show? Sono tantissimi i cantanti che si esibiranno sul palco di Battiti Live 2020 nel corso delle sei puntate della 18esima edizione. Ecco quelli già annunciati: Piero Pelù, J-Ax, Irama, Annalisa, Elodie, Fedez, Shade, Takagi&Ketra, Elettra Lamborghini, Raf, Gigi D’Alessio, Alberto Urso, Clementino, Francesco Renga, Nek, The Kolors, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Diodato, Baby K, Giusy Ferreri, Gabri Ponte, Anna Tatangelo con Geolier, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Pinguini Tattici Nucleari, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Rocco Hunt, Dotan, Gaia, Ana Mena, Fred De Palma, Aiello, Danti, Il Tre, Bugo, Anna, Mr. Rain, Cara, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Emma Muscat, Astol, Ernia e Random.

Battiti live 2020: streaming e tv

Abbiamo visto scaletta e cantanti di Battiti live 2020, ma dove vedere lo show in tv e live streaming? Lo show musicale, anche oggi – lunedì 24 agosto -, sarà trasmesso in prima serata su Italia 1 oltre che su Radionorba, Radionorba Tv, Telenorba e Mediaset Extra a partire dalla ore 21,15. Ma non finisce qui. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming grazie alla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

