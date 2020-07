Battiti live 2020: scaletta, cantanti, conduttori, date e streaming

Da oggi, 27 luglio 2020, su Italia 1 va in onda Battiti live 2020, programma che segna il ritorno della musica live in televisione dopo l’emergenza Coronavirus. La messa in onda dello show, giunto alla 18esima edizione e che si snoderà lungo sei puntate, è prevista per le ore 21,15. Ma quali sono i cantanti che si esibiranno? E i conduttori? Vediamo insieme tutte le informazioni sullo show.

Conduttori

A condurre l’edizione 2020 di Battiti live saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. “Abbiamo fortemente voluto continuare a far battere il cuore della musica anche questa estate, sfidando le mille difficoltà – le parole di Alan Palmieri -. Porteremo il nostro show a casa di milioni di persone attraverso la tv, la radio, il web e i social, lo porteremo nelle piazze, sulle spiagge, anche in location suggestive e magiche del nostro territorio, sarà insomma uno spettacolo diffuso, liquido. Saremo dappertutto per garantire la massima partecipazione, faremo arrivare a tutti la potenza della musica, che da sempre rappresenta una speranza. Io ed Elisabetta siamo carichi, sarà un’edizione diversa, ma ugualmente carica di emozioni”. Presente anche Mariasole Pollio che intervisterà coloro che si godranno le esibizioni sulla spiaggia e permetterà agli spettatori di fare domande direttamente ai cantanti.

Battiti live 2020: cantanti e ospiti

Sono tantissimi gli artisti che si esibiranno sul palco di Battiti Live 2020. Ecco quelli già annunciati: Piero Pelù, J-Ax, Irama, Annalisa, Elodie, Fedez, Shade, Takagi&Ketra, Elettra Lamborghini, Raf, Gigi D’Alessio, Alberto Urso, Clementino, Francesco Renga, Nek, The Kolors, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Diodato, Baby K, Giusy Ferreri, Gabri Ponte, Anna Tatangelo con Geolier, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Pinguini Tattici Nucleari, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Rocco Hunt, Dotan, Gaia, Ana Mena, Fred De Palma, Aiello, Danti, Il Tre, Bugo, Anna, Mr. Rain, Cara, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Emma Muscat, Astol, Ernia e Random.

Scaletta prima puntata

Abbiamo visto tutti i cantanti che prenderanno parte alle sei puntate di Battiti live 2020, ma quali sono i cantanti che si esibiranno (la scaletta) oggi, 27 luglio? I cantanti che si esibiranno nel corso del primo appuntamento sono Boomdabash, Alessandra Amoroso, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Gigi D’Alessio, Annalisa, Gaia, Fabrizio Moro, Francesco Renga, Aiello. Ecco, invece, il cast completo.

Location

Lo show musicale Battiti live andrà in onda da diverse location pugliesi come Castello Aragonese di Otranto, Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste.

Battiti live 2020: quante puntate e quando finisce

Ma quante puntate sono previste per Battiti live 2020? In tutto questa estate andranno in onda sei puntate dal 27 luglio 2020 al 31 agosto 2020. Di seguito la programmazione tv dello show che va in onda su Italia 1:

Prima puntata: lunedì 27 luglio 2020

Seconda puntata: lunedì 3 agosto 2020

Terza puntata: lunedì 10 agosto 2020

Quarta puntata: lunedì 17 agosto 2020

Quinta puntata: lunedì 24 agosto 2020

Sesta puntata: lunedì 31 agosto 2020

Streaming e tv

Dove vedere Battiti live 2020 in tv e live streaming? Lo show musicale sarà trasmesso in prima serata su Italia 1 oltre che su Radionorba, Radionorba Tv, Telenorba e Mediaset Extra. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming grazie alla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

