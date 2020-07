Battiti live 2020: conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

BATTITI LIVE 2020 CONDUTTORI – Da oggi, 27 luglio 2020, su Italia 1 va in onda Battiti live 2020, programma che segna il ritorno della musica live in televisione dopo l’emergenza Coronavirus. La messa in onda dello show, giunto alla 18esima edizione e che si snoderà lungo sei puntate, è prevista per le ore 21,15. Ma quali sono i conduttori dello show musicale? Di seguito tutte le informazioni.

A condurre l’edizione 2020 di Battiti live saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Presente anche Mariasole Pollio che intervisterà coloro che si godranno le esibizioni sulla spiaggia e permetterà agli spettatori di fare domande direttamente ai cantanti. “Abbiamo fortemente voluto continuare a far battere il cuore della musica anche questa estate, sfidando le mille difficoltà – le parole di Alan Palmieri -. Porteremo il nostro show a casa di milioni di persone attraverso la tv, la radio, il web e i social, lo porteremo nelle piazze, sulle spiagge, anche in location suggestive e magiche del nostro territorio, sarà insomma uno spettacolo diffuso, liquido. Saremo dappertutto per garantire la massima partecipazione, faremo arrivare a tutti la potenza della musica, che da sempre rappresenta una speranza. Io ed Elisabetta siamo carichi, sarà un’edizione diversa, ma ugualmente carica di emozioni”.

Chi è Alan Palmieri

Alan Palmieri, uno dei due conduttori di Battiti live 2020, è uno speaker radiofonico di 44 anni. È nato l’11 febbraio 1975 in Svizzera, ma ha trascorso la sua infanzia in Puglia. Qui inizia a sviluppare una forte passione per il mondo dei media ma soprattutto per la radio. In quali radio ha lavorato e lavora? Radionorba, Radio 105 e RTL 102.5. Alan Palmieri è molto attivo su Instagram dove è solito condividere foto che riguardano la sua carriera e vita privata. Per quanto riguarda la vita privata di Alan Palmieri sappiamo che è sposato con Caterina da cui ha avuto un figlio.

Chi è Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci (Soverato, 8 febbraio 1980) è una showgirl, ex modella e conduttrice televisiva. Nell’estate 2006 la Gregoraci è balzata al centro della cronaca rosa italiana e internazionale per la relazione con l’imprenditore Flavio Briatore. Briatore e la Gregoraci il 14 giugno 2008 si sono uniti in matrimonio e il 18 marzo 2010 è nato Nathan Falco Briatore, il primo e unico figlio della coppia. Il 23 dicembre 2017 i due hanno poi firmato la separazione consensuale mettendo così fine al loro matrimonio. I primi passi nel mondo dello spettacolo di Elisabetta Gragoraci, oggi uno dei due conduttori di Battiti live 2020, risalgono al 1997 quando, eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia, ha preso parte alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme, dove ottiene il titolo di Miss Sorriso arrivando al 24esimo posto. Il 28 marzo 2003 la Gregoraci ha iniziato ad emergere dall’anonimato perché ha partecipato al varietà di Canale 5 Ciao Darwin facendo parte della “categoria veline” e scontrandosi con la “categoria intellettuali”.

Potrebbero interessarti Battiti live 2020: la scaletta della prima puntata Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 luglio 2020 Battiti live 2020: cantanti e ospiti dello show musicale