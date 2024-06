Bardot: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 24 giugno

Questa sera, 24 giugno 2024, alle ore 21.30 va in onda in prima serata la seconda puntata di Bardot, la miniserie in tre puntate in onda su Canale 5. La fiction francese racconta la vita intima di Brigitte Bardot tra il 1949 e il 1960. Cresciuta in una famiglia dalla quale ha ricevuto un’educazione rigorosa, sogna di diventare una ballerina. Nel 1949, all’età di quindici anni, incontrò Roger Vadim, che la lanciò nel mondo del cinema. La miniserie racconta il destino dell’attrice, la cui vita diventa una soap opera mediatica, intrappolata tra il successo e il prezzo della fama. Vediamo insieme trama e cast.

Trama e anticipazioni

Le riprese si continuano. Agenti, produttori, cast e troupe sono in festa. Brigitte Bardot (Julia de Nunez) manipola con fascino e abilità i giornalisti, ma la sua fama è sempre più invadente, ma può essere – talvolta – utile: Brigitte riesce a far rimpatriare a Parigi Jean-Louis Trintignant (Noham Edje), di stanza in Germania per completare il servizio militare lontano dall’Algeria. Una chiamata dalla sua idolo, il cantante Gilbert Bécaud (Mikaël Mittelstadt), la incanta. Le due star si innamorano. Jean-Louis si sente tradito. Mortificato, lascia Brigitte nonostante le sue suppliche e le sue promesse di fedeltà. Lei cade quindi in una trappola che non avrebbe mai immaginato: una relazione con un uomo sposato molto famoso…

Nel secondo episodio di questa sera ai funerali del suo amato nonno, il dolore di Brigitte Bardot è immenso. La famiglia e i parenti la circondano. Fortunatamente, inizia una nuova produzione: “Babette va alla guerra”, una commedia con Jacques Charrier (Oscar Lesage). Appassionato, impulsivo, sicuro di sé, lui presenta Brigitte ai suoi genitori. Lei è la donna della sua vita, sarà la madre dei suoi figli e il cinema sarà presto dimenticato. La ingenuità del loro figlio preoccupa la coppia Charrier. Brigitte non ha alcun desiderio di fondare una famiglia e l’idea di un bambino la terrorizza. La notizia della sua gravidanza è un cataclisma per lei. Chiama Vadim (Victor Belmondo) in soccorso: prima del loro matrimonio, lui le aveva tenuto la mano nella cucina di un medico abortista…

Bardot: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Bardot? A interpretare la grande attrice Brigitte Bardot è Julia De Nunez, giovane attrice francese dalla somiglianza incredibile con la diva. Nel cast di Bardot troviamo anche Victor Belmondo nel ruolo di Roger Vadim, Géraldine Pailhas e Hyppolyte Girardot nei ruoli della madre e del padre di Brigitte, Yvan Attal, Anne Le Ny e Louis-Do De Lencquesain. A interpretare la Bardot da piccola è Valentine Bourgeois. La miniserie in onda su Canale 5 è creata, diretta e scritta da Danièle Thompson e dal figlio Christopher. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.