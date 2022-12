Un’amica di Barbara D’Urso rivela che la conduttrice piange sempre a casa

Barbara D’Urso non riesce a trattenere le lacrime una volta rientrata a casa: lo rivela la sua migliore amica in un’intervista a Novella 2000.

“Essendo sensibile si fa carico del dolore altrui, specialmente quello di cui sono pregne le storie che racconta…Una volta a casa sfoga tutto nel pianto” dichiara l’amica della conduttrice.

Le storie commoventi raccontate nella trasmissione da lei condotta, Pomeriggio Cinque, la coinvolgono così tanto che quando rientra a casa la presentatrice non riesce a trattenere l’emozione.

“Quando qualcuno si accanisce contro di lei, si chiede sempre il perché di tanta cattiveria” aggiunge anche l’amica che poi racconta un aneddoto: “Una volta avevo sentito uno del pubblico a Live non è la D’Urso criticarla duramente, e poi è andato da lei a farle i complimenti…Non sono riuscita a trattenermi e gli ho chiesto: Ma non è lei che fino a 10 minuti fa diceva di non sopportarla?”.

L’amica di Barbara D’Urso, poi, racconta anche del difficile rapporto della conduttrice con il papà: “Suo padre era severissimo e lei, quando parlava al telefono, trascinava la cornetta dietro al divano per non farsi sorprendere da lui”.