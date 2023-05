Barbara D’Urso pronta all’addio a Mediaset? Dopo la rottura tra Fabio Fazio e la Rai, le voci di una possibile fine del rapporto tra la popolare conduttrice e il Biscione tengono banco da un paio di giorni. Ma cosa c’è di vero? Un retroscena di Davide Maggio prova a fare chiarezza. Innanzitutto bisogna ricordare che Carmelita ha un contratto con Mediaset in vigore sino a dicembre 2023.

I dubbi riguardano quindi su ciò che accadrà a partire dal 2024. Come ricostruisce il sito, la conduttrice si sarebbe mossa con largo anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, per avanzare una richiesta ben precisa in vista del rinnovo: un prime time su Canale 5 (in passato ha guidato trasmissioni come Live – Non è la D’Urso). Mediaset, però, le avrebbe risposto picche. “A Cologno, infatti, le policy aziendali vanno in una direzione diversa da quella dell’esclusiva “a scatola vuota” come insegna il caso Marcuzzi e non ci sono al momento progetti concreti in prima serata per la conduttrice nei palinsesti in via di definizione”, spiega Davide Maggio.

Nulla da fare, dunque, almeno per il momento. Ma la sensazione è che da entrambe le parti ci sia la volontà di portare avanti un sodalizio ultraventennale. Pier Silvio Berlusconi vorrebbe quindi trattenere la protagonista dei pomeriggi televisivi di Canale 5, ma alle proprie condizioni economiche. Ancora mancano otto mesi alla scadenza del contratto, per cui i tempi per trovare un’intesa ci sono tutti. Si arriverà alla fumata bianca? Nei giorni scorsi si era parlato di una D’Urso vicina alla Rai o pronta a migrare verso le piattaforme in streaming come Netflix. Lo scopriremo solo vivendo.