“Barbara D’Urso rifiuta il contratto e lascia Mediaset”: l’indiscrezione bomba sul futuro della conduttrice

Barbara D’Urso lascia Mediaset: l’indiscrezione sulla conduttrice

Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset per approdare in Rai in qualità di giudice di Ballando con le Stelle: a lanciare la clamorosa indiscrezione è TvBlog, secondo cui la conduttrice “avrebbe deciso di non accettare un’offerta di contratto biennale da parte della sua azienda”.

Si tratta di un’indiscrezione clamorosa dal momento che Barbara D’Urso lavora da decenni in Mediaset, iniziando la sua carriera come annunciatrice a Telemilano canale 58, la prima televisione di Silvio Berlusconi, fondatore di Fininvest e di Mediaset.

Ma quale sarà il futuro della presentatrice? Barbara D’Urso, sempre secondo TvBlog, potrebbe approdare in Rai in qualità di giudice della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Anche se, secondo quanto scrive il sito specializzato, “la vera destinazione prossima ventura di Barbara D’Urso pare essere lontana dalla vecchia e cara televisione generalista”.

“Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, e in seguito di appurare – si legge su TvBlog – per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso rispetto a quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera. Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso di questi tempi”.