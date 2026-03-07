Questa sera, sabato 7 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Banana Joe, film del 1982 è diretta da Steno (pseudonimo di Stefano Vanzina), con protagonista Bud Spencer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

L’azione si svolge ad Amantido in una non precisata Repubblica sud-americana, dove Banana Joe svolge il suo commercio di banane che scambia con altri prodotti per i suoi protetti, gli indigeni del villaggio. Un giorno arriva un boss della malavita che vorrebbe impianare una industria – colonizzazzione di Amantido. Joe, che non ha licenza di commercio, si scontra con gli uffici burocratici della regione, è costretto a fare il servizio militare e finisce anche in carcere. Ma tutto si aggiusterà e il nerboruto Joe ritornerà tra i suoi e riprenderà il suo commercio dopo aver sbaragliato, è inutile dirlo, tutta la ghenga che gli si opponeva.

Banana Joe: il cast

Abbiamo visto la trama di Banana Joe, ma qual è il cast del film su Rete 4? Ecco tutte gli attori (il protagonista è Bud Spencer, troviamo poi Marina Langner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi, Gunther Philipp) e i relativi personaggi interpretati.

Bud Spencer: Banana Joe

Marina Langner: Dorianne

Mario Scarpetta: Manuel Pezzullo

Gianfranco Barra: Señor José Torcillo

Enzo Garinei: ing. Moreno

Giorgio Bracardi: sergente José Felipe María Martiño

Gunther Philipp: sarto

Carlo Reali: capitano della polizia

Salvatore Basile: ufficiale di polizia

Nello Pazzafini: camionista di Torcillo

Maurizio Giustini: Diego

Eolo Capritti: colonnello Julio García Alonso Moreno y Mendoza

Giovanni Cianfriglia: uomo di Torcillo

Benito Pacifico: uomo di Torcillo

Sergio Smacchi: uomo di Torcillo

Marcello Verziera: uomo di Torcillo

Gisela Hahn: annunciatrice TV

Streaming e tv

Dove vedere Banana Joe in diretta tv e live streaming? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – sabato 7 marzo 2026 – su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediset Infinity.