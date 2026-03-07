Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:38
Home » Spettacoli » TV
TV

Banana Joe: tutto quello che c’è da sapere sul film

Bud Spencer. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Banana Joe: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 7 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Banana Joe, film del 1982 è diretta da Steno (pseudonimo di Stefano Vanzina), con protagonista Bud Spencer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’azione si svolge ad Amantido in una non precisata Repubblica sud-americana, dove Banana Joe svolge il suo commercio di banane che scambia con altri prodotti per i suoi protetti, gli indigeni del villaggio. Un giorno arriva un boss della malavita che vorrebbe impianare una industria – colonizzazzione di Amantido. Joe, che non ha licenza di commercio, si scontra con gli uffici burocratici della regione, è costretto a fare il servizio militare e finisce anche in carcere. Ma tutto si aggiusterà e il nerboruto Joe ritornerà tra i suoi e riprenderà il suo commercio dopo aver sbaragliato, è inutile dirlo, tutta la ghenga che gli si opponeva.

Banana Joe: il cast

Abbiamo visto la trama di Banana Joe, ma qual è il cast del film su Rete 4? Ecco tutte gli attori (il protagonista è Bud Spencer, troviamo poi Marina Langner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi, Gunther Philipp) e i relativi personaggi interpretati.

  • Bud Spencer: Banana Joe
  • Marina Langner: Dorianne
  • Mario Scarpetta: Manuel Pezzullo
  • Gianfranco Barra: Señor José Torcillo
  • Enzo Garinei: ing. Moreno
  • Giorgio Bracardi: sergente José Felipe María Martiño
  • Gunther Philipp: sarto
  • Carlo Reali: capitano della polizia
  • Salvatore Basile: ufficiale di polizia
  • Nello Pazzafini: camionista di Torcillo
  • Maurizio Giustini: Diego
  • Eolo Capritti: colonnello Julio García Alonso Moreno y Mendoza
  • Giovanni Cianfriglia: uomo di Torcillo
  • Benito Pacifico: uomo di Torcillo
  • Sergio Smacchi: uomo di Torcillo
  • Marcello Verziera: uomo di Torcillo
  • Gisela Hahn: annunciatrice TV

Streaming e tv

Dove vedere Banana Joe in diretta tv e live streaming? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – sabato 7 marzo 2026 – su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
