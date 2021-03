Bam Bam Twist: il testo della canzone di Achille Lauro a Sanremo 2021

BAM BAM TWIST TESTO – Stasera, 3 marzo 2021, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 Achille Lauro (ospite fisso della kermesse) rappresenterà il suo secondo quadro. Con lui Claudio Santamaria e Francesca Barra. La rappresentazione, secondo quanto trapelato, si chiuderà con la canzone Bam Bam Twist. Di seguito il testo integrale del brano:

Malandrino

Chiodo giallo e zaffiro bluette, eh

È lo zoo di Berlino

La mia tipa è un vampiro ed è pazza di me

Sei più bella dal vivo

Lei che balla è la donna del boss

Davanti a un jukebox

Tarantino

E con quei bravi ragazzi è delirio, è De Niro

Sì, balliamo

Bam bam, bam bam

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Motel ad ore

Bam bam, bam bam

Ragazzi fuori

Bam bam, bam bam

Adrenalina

Siamo sopra un bancone io e te, perché

Sì, sì è una rapina

Svuoto le tasche e mi riempo di te

Sì, donna bambina

È una madonnina che piange per me

Ma poi mi rovina

Ed io che so farmi rovinare da te

Sì, balliamo

Bam bam, bam bam

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Motel ad ore

Bam bam, bam bam

Ragazzi fuori

Bam bam, bam bam

Oh sì

Bam bam, bam bam

Bam bam, bam bam

Bam bam, bam bam

Bam bam, bam bam

È un overdose di rose, mio amor

È una danza tra scheletri, scheletri

Una pallottola dal mio juke boxe

Stiamo dando fuoco ai sedili

A una cabrio rosa, mio amor

Questa è vita per noi

Non c’è città che basti per noi

La tua gonna è Las Vegas, toglila poi

Diremo “È solo un ricordo che ho rimosso”

Fammi fuori

Bam bam, bam bam

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Motel ad ore

Bam bam, bam bam

Ragazzi fuori

Bam bam, bam bam

Un twist e poi

Bam bam, bam bam

Sì, balliamo

Bam bam, bam bam

Motel ad ore

Bam bam, bam bam

Fammi fuori

Bam bam, bam bam

Oh sì

Bam bam, bam bam

Bam bam, bam bam

Oh sì

Bam bam, bam bam

Bam bam, bam bam, oh

Bam bam, bam bam

Abbiamo visto il testo di Bam Bam Twist di Achille Lauro, vi è piaciuta la sua rappresentazione al Festival di Sanremo 2021?

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

