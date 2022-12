Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli e la critica a Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Ancora polemiche a Ballando con le stelle 2022 che ha visto la finale in diretta tv su Rai 1. Dopo l’esibizione di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, coppia ripescata, il pubblico si è alzato in piedi tributando una standing ovation. Anche per i giudici, il tango della coppia ha rappresentato probabilmente il momento più alto di questa edizione. Selvaggia Lucarelli, però, ha voluto fare una precisazione che si è trasformata in polemica: “C’è un lungo discorso da fare e spero si capisca quello che dico, non voglio essere fraintesa. Posso chiederti Pasquale quante edizioni hai vinto in Ballando con le stelle? Tre su tre? Complimenti. Credo che da un punto di vista statistico sia impossibile che tu abbia avuto sempre la miglior ballerina di tutte le edizioni. Mi domando, allora: è Pasquale o Luisella?”.

Poi Selvaggia ha aggiunto: “Luisella è molto brava, ma è chiaro che qui c’è una marcia in più che arriva da Pasquale. Sei come una macchina truccata, non dovresti competere perché sei qualcosa di più. Detto questo, è chiaro Luisella, che lui ha un qualcosa in più, non prenderla come questione personale”.

Poi la Lucarelli ha spiegato che non è giusto per gli altri ballerini: “Luisella ha ballato per quattro, cinque puntate da seduta, in sostanza ha ballicchiato. Poi ha riposato cinque puntate, rientra e viene ripescata e gioca la finale. È giusto tutto questo? Non è giusto per gli altri. Garko si è infortunato ballando, dopo 11 puntate. Lui esce e se ne va, lei ha avuto tempo di riprendersi e per me è tutto ingiusto nei confronti degli altri concorrenti”.

Poco dopo è arrivata la replica di Luisella Costamagna a Selvaggia Lucarelli: “Vorrei il rispetto per la narrazione del racconto. Non è che ci siamo riposati”. Risponde anche Pasquale La Rocca: “Noi abbiamo lavorato, non ci siamo mai fermati”. Poi le parole di Guillermo Mariotto: “Ma perché fate sempre un discorso di quantità e non di qualità? È inutile, questa balla come una dea! Che ci vuoi fare?”.