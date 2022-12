Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli contro gli altri giudici

Selvaggia Lucarelli difende il compagno Lorenzo Biagiarelli, definitivamente eliminato da Ballando con le Stelle nell’ultima puntata del programma andata in onda su Rai 1 nella serata di sabato 17 dicembre.

Ad essere ripescata per la finalissima della trasmissione, infatti, è stata Luisella Costamagna peraltro come ampiamente previsto dalla stessa Lucarelli.

Quello che non è andato giù a Selvaggia Lucarelli non è tanto l’eliminazione dal programma, ma l’atteggiamento degli altri giudici della trasmissione.

Come svelato dalla stessa giornalista sui social, già prima della messa in onda Selvaggia Lucarelli era sicura che i giurati di Ballando con le Stelle avrebbero parlato bene di Biagiarelli a differenza di quanto fatto nel corso di tutta l’edizione.

La reporter, oltre a prevedere il ripescaggio della Costamagna, in un messaggio inviato a un suo amico prima dell’inizio del programma scrive: “Saranno tutti carini con Lorenzo perché tanto se lo sono tolti dal ca**o”.

Cosa che poi è effettivamente avvenuta e che Selvaggia Lucarelli non ha mancato di far notare nel corso della trasmissione: “Io sono una precisa e mi sono segnata le cose che sono state dette su di lui e nemmeno tutte. Gli è stato detto: presuntuoso, scattoso, succube, freddo senza anima, fidanzato di, che non comunica, senza contenuti che dovrebbe imparare dai contenuti di altri, robottino, uno che prende i voti grazie ai miei follower, orsacchiotto, ragazzotto. Ci mancava solo la rapina a mano armata. Quindi è chiaro che questo tipo di giudizio, che non ha sfiorato nemmeno altri concorrenti che sono stati qui poco educati e volgari, ha investito solo Lorenzo”.

“Detto questo, mi dispiace che non sia venuto fuori né Lorenzo per quello che è e né lui per come balla – ha concluso Selvaggia Lucarelli – Questo mi addolora perché alla fine si è preferita una persona che racconta barzellette sporche a un ragazzo pulito. Poi per me Iva Zanicchi può vincere. Io tifo per lo show, però mi dispiace che questo tipo di trattamento sia stato riservato soltanto a lui”.

La giornalista, poi, ha riservato su Instagram un pensiero per il compagno scrivendo: “Comunque siamo veramente diversi, io ieri al posto suo tiravo fuori il lanciafiamme e me ne andavo via facendomi spazio tra la cenere. Lorenzo Biagiarelli sei Gesù”.