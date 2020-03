Ballando con le stelle è stato rinviato: ecco quando andrà in onda

Ballando con le stelle è stato rinviato, non andrà più in onda il 28 marzo

La televisione deve adeguarsi all’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus e la Rai ha deciso di rinviare la nuova edizione di Ballando con le stelle al 25 aprile 2020. Il talent show condotto da Milly Carlucci non andrà in onda – dunque – il 28 marzo, a differenza di quanto detto nei giorni scorsi, ma slitterà di un mese

Ballando con le stelle fino a ieri avrebbe mantenuto la data della messa in onda rispettando le misure imposte dal Governo per affrontare al meglio quest’emergenza sanitaria che sta causando tantissimi disagi al nostro paese: il programma era stato confermato, il cast – convocato a Roma – era stato messo già in una sorta di quarantena (come specificato da Davidemaggio), ma la Rai ha deciso di fare dietrofront, per cui il programma non andrà in onda prima del 25 aprile.

Dopo il nuovo decreto del Governo, sono state adottate misure ancor più restrittive per il nostro paese, misure che saranno in vigore per altre due settimane, almeno fino al 3 aprile, nella speranza di fronteggiare l’emergenza del Coronavirus. Un programma come Ballando con le stelle avrebbe coinvolto molte persone – dalla produzione al cast – che avrebbero dovuto lasciare casa propria per recarsi a lavoro, motivo per cui la Rai avrebbe voluto rinviare la messa in onda a settembre 2020 ma, dopo il rifiuto della Carlucci (che avrebbe risposto “no, grazie” all’idea di rimandare così a lungo il talent), avrebbero concordato per fine aprile. E il 25 aprile sia.

