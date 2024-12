Ballando con le Stelle, Mariotto: “Non avrei fatto vincere Bianca Guaccero, ecco la mia classifica”

Guillermo Mariotto non è d’accordo con la classifica finale di Ballando con le Stelle. Lo stilista – che ha dovuto saltare l’ultima puntata del talent show in cui siede al banco della giuria a causa di un infortunio al ginocchio (“Purtroppo il recente incidente a Riyadh mi impedisce di muovermi. Sono costretto a spostarmi in sedia a rotelle”) – ha stilato la sua personale classifica finale.

La notizia più sorprendente è che Mariotto non avrebbe fatto vincere la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, a detta di tutti la migliore in gara. “Troppo facile”, commenta il direttore creativo della maison di moda Gattinoni parlando con il quotidiano La Stampa: “Non avrei tifato per lei e non l’avrei fatta vincere, sapeva già ballare”.

“Avevo già stilato la mia personale classifica”, spiega. Al primo posto, fosse stato per lui, sarebbero arrivati Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, che Mariotto paragona a degli “dei, senza eguali e senza rivali”.

Poi, sul secondo gradino del podio, due coppie “a pari merito”: Federica Nargi-Luca Favilla e Ana Lou Castoldi-Nikita Perotti.

Il giudice definisce Federica Nargi “il miracolo di Tor Bella Monaca, bella come miss universo”. “E nessuna miss – fa motare – ha mai partecipato a Ballando“. Nardi, sottolinea Mariotto, “ha trasformato il ‘rospo’ Favilla in un principe azzurro”.

Anna Lou Castoldi, invece, è “la bocca della verità che parla come balla e balla come parla”, mentre il suo partner Nikita Perotti è “il più atletico dei principi di Ballando, il più bello del reame”.

Al terzo posto lo stilista piazza “Tommaso Marini, il concorrente più incredibilmente fluido, che sia mai stato in gara, di una bellezza ambigua, senza pari, divo/ diva tra i divi /dive”.

Quella appena conclusa è stata per Mariotto un’edizione di Ballando con le Stelle segnata dalle polemiche, in particolare nelle ultime settimane, quando si era addirittura vociferato di un suo possibile allontanamento dallo show. Alla domanda se il prossimo anno, siederà ancora la banco della giuria, lo stilista risponde laconico: “Solo Dio può saperlo”.

