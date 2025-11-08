Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi

Stasera, sabato 8 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la settima puntata di Ballando con le stelle 2025, il programma condotto da Milly Carlucci composto da 13 puntate, per quella che sarà l’edizione più lunga di sempre in occasione della ventesima stagione del dancing show campione d’ascolti, che vede 12 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. Dove vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda stasera, sabato 8 novembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1, subito dopo Affari tuoi.

Ballando con le stelle 2025 streaming live

Non solo tv. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda 13 puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 27 settembre 2025 alle ore 21.30. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):