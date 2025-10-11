Icona app
TV

Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la terza puntata

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la terza puntata, 11 ottobre, concorrente, coppia

Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 2025 durante la puntata di stasera? Oggi, sabato 11 ottobre 2025, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della 20esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci. Al termine della puntata è stata eliminata la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

LA CLASSIFICA

Di seguito la classifica della terza puntata di Ballando con le stelle 2025:

  1. IN AGGIORNAMENTO…

Concorrenti

Abbiamo visto gli eliminati della terza puntata di Ballando con le stelle 2025, ma quali sono i concorrenti in gara? In tutto 12 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Quali sono le coppie in gara? Ecco l’elenco completo:

  • Fabio Fognini balla con Giada Lini
  • Marcella Bella balla con Chiquito
  • Francesca Fialdini balla con Giovanni Pernice
  • Barbara D’Urso balla con Pasquale La Rocca
  • Signora Coriandoli balla con Simone Di Pasquale
  • Rosa Chemical balla con Erica Martinelli
  • Martina Colombari balla con Luca Favilla
  • Nancy Brilli balla con Carlo Roia
  • Andrea Delogu balla con Nikita Perotti
  •  Filippo Magnini balla con Alessandra Tripoli
  • Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen
  • Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina

Streaming e tv

Abbiamo visto le coppie e gli eliminati di Ballando con le stelle 2025 oggi (11 ottobre), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per 13 puntate a partire dal 27 settembre 2025. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Ricerca