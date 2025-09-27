Ballando con le stelle 2025: come si vota, c’è il televoto?

Come si vota per eliminare o salvare i concorrenti di Ballando con le stelle 2025? A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 20esima edizione e chi invece sarà eliminato sarà come sempre il pubblico da casa. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che – come gli scorsi anni – avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (più avanti tutti i link utili). “Su Twitter (X) e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci. Addio quindi al classico televoto. Niente numero di telefono da chiamare o dove mandare sms.

Giudici, giuria

Quali sono i giudici (giuria) di Ballando con le stelle 2025? La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Nella parte della giuria popolare, ad affiancare Rossella Erra c’è Sara Di Vaira. Torna anche Alberto Matano.

Social

Quali sono i canali ufficiali? Eccoli:

Puntate

Abbiamo visto come si vota per Ballando con le stelle 2025, ma quante puntate sono previste per la 20esima edizione? In tutto andranno in onda 13 puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 27 settembre alle ore 20,35, subito dopo il Tg1. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):