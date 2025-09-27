Ballando con le stelle 2025: come si vota, c’è il televoto?
Come si vota per eliminare o salvare i concorrenti di Ballando con le stelle 2025? A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 20esima edizione e chi invece sarà eliminato sarà come sempre il pubblico da casa. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che – come gli scorsi anni – avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (più avanti tutti i link utili). “Su Twitter (X) e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci. Addio quindi al classico televoto. Niente numero di telefono da chiamare o dove mandare sms.
Giudici, giuria
Quali sono i giudici (giuria) di Ballando con le stelle 2025? La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Nella parte della giuria popolare, ad affiancare Rossella Erra c’è Sara Di Vaira. Torna anche Alberto Matano.
Social
Quali sono i canali ufficiali? Eccoli:
- Sito ufficiale
- Pagina Facebook
- Account Twitter
- Profilo Instagram
- Hashtag: #ballandoconlestelle
Puntate
Abbiamo visto come si vota per Ballando con le stelle 2025, ma quante puntate sono previste per la 20esima edizione? In tutto andranno in onda 13 puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 27 settembre alle ore 20,35, subito dopo il Tg1. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):
- Prima puntata: sabato 27 settembre 2025
- Seconda puntata. sabato 4 ottobre 2025
- Terza puntata: sabato 11 ottobre 2025
- Quarta puntata: sabato 18 ottobre 2025
- Quinta puntata: sabato 25 ottobre 2025
- Sesta puntata: sabato 1 novembre 2025
- Settima puntata: sabato 8 novembre 2025
- Ottava puntata: sabato 15 novembre 2025
- Nona puntata: sabato 29 novembre 2025
- Decima puntata: sabato 6 dicembre 2025
- Undicesima puntata: sabato 13 dicembre 2025
- Dodicesima puntata: sabato 20 dicembre 2025
- Tredicesima puntata: sabato 27 dicembre 2025