Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ballando con le stelle 2025: come si vota, c’è il televoto?

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Ballando con le stelle 2025: come si vota, c’è il televoto?

Come si vota per eliminare o salvare i concorrenti di Ballando con le stelle 2025? A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 20esima edizione e chi invece sarà eliminato sarà come sempre il pubblico da casa. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che – come gli scorsi anni – avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (più avanti tutti i link utili). “Su Twitter (X) e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci. Addio quindi al classico televoto. Niente numero di telefono da chiamare o dove mandare sms.

Giudici, giuria

Quali sono i giudici (giuria) di Ballando con le stelle 2025? La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Nella parte della giuria popolare, ad affiancare Rossella Erra c’è Sara Di Vaira. Torna anche Alberto Matano.

Social

Quali sono i canali ufficiali? Eccoli:

Puntate

Abbiamo visto come si vota per Ballando con le stelle 2025, ma quante puntate sono previste per la 20esima edizione? In tutto andranno in onda 13 puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 27 settembre alle ore 20,35, subito dopo il Tg1. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: sabato 27 settembre 2025
  • Seconda puntata. sabato 4 ottobre 2025
  • Terza puntata: sabato 11 ottobre 2025
  • Quarta puntata: sabato 18 ottobre 2025
  • Quinta puntata: sabato 25 ottobre 2025
  • Sesta puntata: sabato 1 novembre 2025
  • Settima puntata: sabato 8 novembre 2025
  • Ottava puntata: sabato 15 novembre 2025
  • Nona puntata: sabato 29 novembre 2025
  • Decima puntata: sabato 6 dicembre 2025
  • Undicesima puntata: sabato 13 dicembre 2025
  • Dodicesima puntata: sabato 20 dicembre 2025
  • Tredicesima puntata: sabato 27 dicembre 2025
Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Ballando con le stelle 2025: i concorrenti (cast) e relative coppie della nuova edizione
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 settembre
TV / Tu si que vales 2025: le anticipazioni della prima puntata del 27 settembre
Ti potrebbe interessare
TV / Ballando con le stelle 2025: i concorrenti (cast) e relative coppie della nuova edizione
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 settembre
TV / Tu si que vales 2025: le anticipazioni della prima puntata del 27 settembre
TV / A che ora inizia Ballando con le stelle 2025: l’orario della messa in onda su Rai 1
TV / L’era glaciale: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Tu si que vales 2025 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
TV / Tu si que vales 2025: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Tu si que vales 2025: la giuria (giudici) della nuova edizione
TV / Omicidi a Mystery Island: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca