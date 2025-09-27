Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Ballando con le stelle 2025: i ballerini (maestri) della nuova edizione. Ecco chi sono

di Antonio Scali
Ballando con le stelle 2025: i ballerini (maestri) della nuova edizione, ballerine, cast, coppie. Ecco chi sono

Quali sono i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2025? Tra i maestri della 20esima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, troviamo diversi volti noti e qualche new entry. A loro il compito di portare i rispettivi concorrenti vip della coppia a esibirsi nelle varie prove di ballo con cui si sfideranno ogni sabato sera nel programma di Rai 1. Tra i ballerini professionisti torna Simone Di Pasquale, che scenderà nuovamente in pista nelle vesti di maestro. Oltre a lui sono confermati anche Luca Favilla, Erica Martinelli, Veera Kinnunen e Chiquito, il vincitore di “Sognando… Ballando con le stelle”. E ancora Giovanni Pernice, Pasquale La Rocca, Nikita Perotti, Sophia Berto, Giada Lini, Alessandra Tripoli e Anastasia Kuzmina.

Abbiamo visto i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2025, ma quali sono le coppie (abbinamenti) formate con i concorrenti in gara? Eccole (concorrente-maestro):

  • Fabio Fognini balla con Giada Lini
  • Marcella Bella balla con Chiquito
  • Francesca Fialdini balla con Giovanni Pernice
  • Barbara D’Urso balla con Pasquale La Rocca
  • Signora Coriandoli balla con Simone Di Pasquale
  • Rosa Chemical balla con Erica Martinelli
  • Martina Colombari balla con Luca Favilla
  • Nancy Brilli balla con Carlo Roia
  • Andrea Delogu balla con Nikita Perotti
  •  Filippo Magnini balla con Alessandra Tripoli
  • Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen
  • Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina

Ognuna di queste coppie al termine delle varie puntate di Ballando con le stelle 2025 potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare con il ripescaggio, in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Molte saranno le prove che le 12 coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno accompagnati da musica dal vivo.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca