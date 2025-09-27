Ballando con le stelle 2025: i ballerini (maestri) della nuova edizione. Ecco chi sono
Ballando con le stelle 2025: i ballerini (maestri) della nuova edizione, ballerine, cast, coppie. Ecco chi sono
Quali sono i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2025? Tra i maestri della 20esima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, troviamo diversi volti noti e qualche new entry. A loro il compito di portare i rispettivi concorrenti vip della coppia a esibirsi nelle varie prove di ballo con cui si sfideranno ogni sabato sera nel programma di Rai 1. Tra i ballerini professionisti torna Simone Di Pasquale, che scenderà nuovamente in pista nelle vesti di maestro. Oltre a lui sono confermati anche Luca Favilla, Erica Martinelli, Veera Kinnunen e Chiquito, il vincitore di “Sognando… Ballando con le stelle”. E ancora Giovanni Pernice, Pasquale La Rocca, Nikita Perotti, Sophia Berto, Giada Lini, Alessandra Tripoli e Anastasia Kuzmina.
Abbiamo visto i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2025, ma quali sono le coppie (abbinamenti) formate con i concorrenti in gara? Eccole (concorrente-maestro):
- Fabio Fognini balla con Giada Lini
- Marcella Bella balla con Chiquito
- Francesca Fialdini balla con Giovanni Pernice
- Barbara D’Urso balla con Pasquale La Rocca
- Signora Coriandoli balla con Simone Di Pasquale
- Rosa Chemical balla con Erica Martinelli
- Martina Colombari balla con Luca Favilla
- Nancy Brilli balla con Carlo Roia
- Andrea Delogu balla con Nikita Perotti
- Filippo Magnini balla con Alessandra Tripoli
- Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen
- Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina
Ognuna di queste coppie al termine delle varie puntate di Ballando con le stelle 2025 potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare con il ripescaggio, in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Molte saranno le prove che le 12 coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno accompagnati da musica dal vivo.