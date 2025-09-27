Ballando con le stelle 2025: i ballerini (maestri) della nuova edizione, ballerine, cast, coppie. Ecco chi sono

Quali sono i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2025? Tra i maestri della 20esima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, troviamo diversi volti noti e qualche new entry. A loro il compito di portare i rispettivi concorrenti vip della coppia a esibirsi nelle varie prove di ballo con cui si sfideranno ogni sabato sera nel programma di Rai 1. Tra i ballerini professionisti torna Simone Di Pasquale, che scenderà nuovamente in pista nelle vesti di maestro. Oltre a lui sono confermati anche Luca Favilla, Erica Martinelli, Veera Kinnunen e Chiquito, il vincitore di “Sognando… Ballando con le stelle”. E ancora Giovanni Pernice, Pasquale La Rocca, Nikita Perotti, Sophia Berto, Giada Lini, Alessandra Tripoli e Anastasia Kuzmina.

Abbiamo visto i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2025, ma quali sono le coppie (abbinamenti) formate con i concorrenti in gara? Eccole (concorrente-maestro):

Fabio Fognini balla con Giada Lini

Marcella Bella balla con Chiquito

Francesca Fialdini balla con Giovanni Pernice

Barbara D’Urso balla con Pasquale La Rocca

Signora Coriandoli balla con Simone Di Pasquale

Rosa Chemical balla con Erica Martinelli

Martina Colombari balla con Luca Favilla

Nancy Brilli balla con Carlo Roia

Andrea Delogu balla con Nikita Perotti

Filippo Magnini balla con Alessandra Tripoli

Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen

Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina

Ognuna di queste coppie al termine delle varie puntate di Ballando con le stelle 2025 potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare con il ripescaggio, in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Molte saranno le prove che le 12 coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno accompagnati da musica dal vivo.