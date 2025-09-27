A che ora inizia Ballando con le stelle 2025: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Ballando con le stelle 2025, lo storico show condotto da Milly Carlucci su Rai 1? Le puntate andranno in onda a partire dalle ore 20,35, subito dopo il Tg1. In tutto andranno in onda 13 puntate, per quella che sarà l’edizione più lunga di sempre, in occasione del ventennale. Appuntamento in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 27 settembre 2025. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 27 settembre 2025

Seconda puntata. sabato 4 ottobre 2025

Terza puntata: sabato 11 ottobre 2025

Quarta puntata: sabato 18 ottobre 2025

Quinta puntata: sabato 25 ottobre 2025

Sesta puntata: sabato 1 novembre 2025

Settima puntata: sabato 8 novembre 2025

Ottava puntata: sabato 15 novembre 2025

Nona puntata: sabato 29 novembre 2025

Decima puntata: sabato 6 dicembre 2025

Undicesima puntata: sabato 13 dicembre 2025

Dodicesima puntata: sabato 20 dicembre 2025

Tredicesima puntata: sabato 27 dicembre 2025

Da sottolineare come l’11 ottobre il programma andrà in onda in seconda serata, a partire dalle 22.50 circa, perché prima Rai 1 trasmetterà in diretta il match Italia-Estonia.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Ballando con le stelle 2025, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per 13 puntate a partire dal 27 settembre. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.