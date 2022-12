Ballando con le stelle 2022, ripescati: chi è stato ripescato oggi, le coppie?

Quale coppia (o coppie) è stata ripescata nel corso della puntata di Ballando con le stelle 2022, in onda oggi – 17 dicembre – su Rai 1? Nel corso della puntata di oggi tutti i concorrenti eliminati si sono sfidati per essere ripescati in vista della finalissima in programma venerdì 23 dicembre. A tornare in gara è stata la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Allo spareggio finale per tornare in gara e prendere parte alla finale sono andate le coppie: Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca, Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina

LA CLASSIFICA DEL RIPESCAGGIO

Di seguito la classifica tecnica (più tesoretti) finale del ripescaggio:

1. Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca 79 punti

2. Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina 71 punti

3. Marta Flavi-Luca Urso 41 punti

4. Giampiero Mughini-Veera Kinnunen 31 punti

5. Dario Cassini-Lucrezia Lando 30 punti

Al ripescaggio non ha preso parte Paola Barale a causa di un problema fisico: a causa di alcune costole incrinate ha difficoltà a respirare. “I medici non mi hanno dato l’ok per ballare”.

Le coppie eliminate

Di seguito l’elenco delle coppie eliminate da Ballando con le stelle 2022 nel corso delle varie puntate:

Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina – ELIMINATI

Giampiero Mughini-Veera Kinnunen – ELIMINATI

Dario Cassini-Lucrezia Lando – ELIMINATI

Paola Barale-Roly Maden – ELIMINATI

Enrico Montesano-Alessandra Tripoli – ESPLUSO

Marta Flavi-Simone Arena – ELIMINATI

Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca – RITIRATI

Streaming e tv

Abbiamo visto le coppie ripescate (i ripescati) a Ballando con le stelle 2022 oggi (17 dicembre 2022), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dall’8 ottobre 202. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Potete recuperare le puntate e le esibizioni in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.