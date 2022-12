Ballando con le stelle 2022, finalisti: le coppie in finale

BALLANDO CON LE STELLE 2022 FINALISTI – Quali sono le coppie che prenderanno parte alla finale di Ballando con le stelle 2022 annunciate al termine della puntata di stasera, 2 dicembre? Tutte le coppie che hanno preso parte alla semifinale sono uscite indenni o quasi dalla puntata e hanno avuto il pass per la prima finale del 17 dicembre.

In finale vedremo quindi le coppie formate da Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Gabriel Garko-Giada Lini, Ema Stokholma-Angelo Madonia, Alessandro Egger-Tove Villfor, Iva Zanicchi-Samuel Peron (-20 punti) e Rosanna Banfi-Simone Casula (-20 punti).

Eliminati

Ma quali sono le coppie che hanno preso parte a Ballando con le stelle 2022 già eliminate, ma che potranno essere ripescate sabato 17 dicembre nel corso della prima finale del talent e diventare finaliste? Eccole:

Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina – ELIMINATI

Gabriel Garko-Giada Lini

Giampiero Mughini-Veera Kinnunen – ELIMINATI

Alex Di Giorgio-Moreno Porcu

Ema Stokholma-Angelo Madonia

Iva Zanicchi-Samuel Peron

Dario Cassini-Lucrezia Lando – ELIMINATI

Paola Barale-Roly Maden – ELIMINATI

Enrico Montesano-Alessandra Tripoli – ESPLUSO: NON PARTECIPERA’ AI RIPESCAGGI

Marta Flavi-Simone Arena – ELIMINATI

Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca – RITIRATI

Alessandro Egger-Tove Villfor

Rosanna Banfi-Simone Casula

