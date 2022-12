Ballando con le stelle 2022: le anticipazioni e gli ospiti della decima puntata, 17 dicembre

Questa sera, sabato 17 dicembre 2022, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la decima puntata di Ballando con le stelle 2022, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 17esima edizione. Tredici concorrenti vip si mettono in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2022. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della nona puntata di stasera, 17 dicembre 2022.

Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza, tredici personaggi dotati di una spiccata personalità, pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico uno spettacolo da non perdere. Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Queste le coppie in pista stasera: Gabriel Garko-Giada Lini, Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Ema Stokholma-Angelo Madonia, Iva Zanicchi-Samuel Peron, Alessandro Egger-Tove Villfor e Rosanna Banfi-Simone Casula.

Ma non solo. Stasera vedremo finalmente i ripescaggi. Chi rientrerà in gara tra queste coppie: Marta Flavi-Simone Arena, Giampiero Mughini-Veera Kinnunen, Dario Cassini-Lucrezia Lando, Paola Barale-Roly Maden, Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca e Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina? Nessuna speranza di ripescaggio per la coppia Enrico Montesano-Alessandra Tripoli vista l’espulsione dal programma dell’attore romano.

Ospiti di questa decima puntata di Ballando con le stelle 2022, come Ballerini per una notte, ci sarà tutto il cast del Paradiso delle signore. Attori ed attrici della soap campione di ascolti del pomeriggio feriale di Rai1 che traina ottimamente la Vita in diretta di Alberto Matano, assegnatario del tesoretto dello show del sabato sera, saranno in pista per un originalissimo ballo corale. Non solo ci sarà anche un altra ballerina per una notte, ovvero l’attrice Valeria Fabrizi, che prende il posto di Francesca Chillemi, fermata all’ultimo dal Covid.

La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, pronta a giudicare le performance del compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli. Commentatore a bordo campo ancora Alberto Matano, affiancato da un ospite diverso ad ogni puntata, mentre nella parte della giuria popolare, ad affiancare Rossella Erra ci sono Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti, ma dove vedere la decima puntata di Ballando con le stelle 2022 in tv e streaming? Lo show andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per undici puntate a partire dall’8 ottobre 2022. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

