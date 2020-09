Ballando con le Stelle 2020: quante puntate, durata, quando finisce

Da sabato 19 settembre 2020 su Rai 1 (in prima serata, ore 20,35) va in onda Ballando con le Stelle 2020, lo show di Milly Carlucci che vede 13 coppie di vip e ballerini professionisti sfidarsi a colpi di ballo. Uno spettacolo che è stato rimandato a causa della pandemia di Coronavirus e che, a differenza del passato, non vedrà la presenza del pubblico in studio. Ma quante puntate sono previste per Ballando con le Stelle 2020? Quando finirà il programma? Di seguito tutte le informazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2020? Il programma quest’anno sarà composto da 10 puntate che si andranno a sommare alle 150 già andate in onda fino ad oggi. Ogni puntata, dalla durata di circa 3 ore (dalle 20,35 alle 23,30), sarà trasmessa il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Ma non solo. Ovviamente, sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Di seguito la programmazione completa di Ballando con le Stelle 2020:

Prima puntata: sabato 19 settembre 2020

Seconda puntata: sabato 26 settembre 2020

Terza puntata: sabato 3 ottobre 2020

Quarta puntata: sabato 10 ottobre 2020

Quinta puntata: sabato 17 ottobre 2020

Sesta puntata: sabato 24 ottobre 2020

Settima puntata: sabato 31 ottobre 2020

Ottava puntata: sabato 7 novembre 2020

Nona puntata: sabato 14 novembre 2020

Decima (e ultima) puntata: sabato 21 novembre 2020

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2020, ma dove vedere il programma in tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre) alle ore 20,35. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della prima puntata in onda il 19 settembre Gilles Rocca e Lucrezia Lando, la coppia di Ballando con le Stelle 2020 Tu si que vales 2020: le anticipazioni della seconda puntata del 19 settembre