Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della sesta puntata

Questa sera, sabato 24 ottobre 2020, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come di consueto in coppia. Quest’edizione, come le precedenti, è condotta da Milly Carlucci e al suo fianco ritroveremo anche Paolo Belli. Per questa 15esima edizione, il talent show ha puntato su un cast che promette grandi scintille. Vediamo quali sono le anticipazioni della sesta puntata di Ballando con le stelle 2020 in onda oggi, 24 ottobre 2020.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

Le anticipazioni della sesta puntata

Nella puntata di questa sera le coppie in gara sono più agguerrite che mai. Vedremo esibirsi Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Gilles Rocca – Lucrezia Lando.

Ma le coppie che sono state eliminate finora avranno una seconda opportunità tra qualche settimana, perché potranno rientrare in gara, a condizione di continuare duramente gli allenamenti: quindi potrebbe esserci un’altra opportunità per una delle seguenti coppie: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Antonio Catalani – Tove Villfor.

Tutti su ballerini e ballerine di Ballando con le stelle 2020

Torna anche l’appuntamento con il Torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune con la grande passione per la danza. Le unità di ballo selezionate già in precedenza si sfideranno, le esibizioni però saranno registrate in esterna ognuno nei propri luoghi d’appartenenza causa Covid. Ad aprire la sfida questa settimana saranno due unità di ballo dal Lazio: Giovanni Lupi e Livia Nulli vs Starlight Company. Le sfide saranno poi giudicate dalla giuria e dal pubblico da casa anche tramite social. I quattro vincitori si giocheranno la vittoria del torneo della decima puntata del programma.

Questa sera ci sarà anche il ballerino per una notte, che in questo caso sarà Red Canzian, che insieme ai Pooh ha scritto alcuni dei più grandi successi della musica italiana. Per scoprire di più, sintonizzatevi su Rai 1 sabato 24 ottobre, dalle ore 21,25 per la sesta puntata di Ballando con le stelle.

