Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:54
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Balene: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Balene: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Milla prende una decisione drastica: vuole il divorzio, e chiede a Cesare di consegnare i documenti a Walter. Intanto, le indagini di Evelina e Milla al Conero proseguono e si concentrano sul vicino di casa di Adriana, Pancotti, proprietario dello stabilimento che le ha affittato le bombole il giorno in cui è morta.

La scoperta dell’ultimo amore segreto di Adriana fa emergere una nuova pista: alla morte di Adriana i conti di SOS Balene erano in rosso. Nel frattempo, dopo la vendita saltata, al pastificio gli operai protestano ma Walter escogita una soluzione.

Balene: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Balene, ma qual è il cast completo della serie tv? Gli attori principali che hanno preso parte alla fiction sono: Veronica Pivetti, Carla Signoris, Laura Adriani, Filippo Scicchitano, Paolo Sassanelli, Manuela Mandracchia, Stefano Pesce, Daniela Scarlatti, Luigi Di Fiore, Clotilde Sabatino e Vittoria Morizzo. Presenti anche Marina Occhionero, Cesare Bocci e Giorgio Tirabassi. La regia è di Alessandro Casale.

Streaming e tv

Dove vedere Balene in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 ottobre 2025, su Rai 3
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 22esima puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 5 ottobre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 ottobre 2025, su Rai 3
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 22esima puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 5 ottobre 2025
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 22esima puntata
TV / Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025
TV / Balene streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 5 ottobre 2025
TV / Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 5 ottobre 2025
TV / Ascolti tv sabato 4 ottobre: Canale5 vince la prima serata con Tú Sí Que Vales (26.8%), superando Ballando con le Stelle su Rai1 (25.7%)
TV / Messa in tv 5 ottobre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ricerca