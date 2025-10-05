Balene: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Milla prende una decisione drastica: vuole il divorzio, e chiede a Cesare di consegnare i documenti a Walter. Intanto, le indagini di Evelina e Milla al Conero proseguono e si concentrano sul vicino di casa di Adriana, Pancotti, proprietario dello stabilimento che le ha affittato le bombole il giorno in cui è morta.

La scoperta dell’ultimo amore segreto di Adriana fa emergere una nuova pista: alla morte di Adriana i conti di SOS Balene erano in rosso. Nel frattempo, dopo la vendita saltata, al pastificio gli operai protestano ma Walter escogita una soluzione.

Balene: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Balene, ma qual è il cast completo della serie tv? Gli attori principali che hanno preso parte alla fiction sono: Veronica Pivetti, Carla Signoris, Laura Adriani, Filippo Scicchitano, Paolo Sassanelli, Manuela Mandracchia, Stefano Pesce, Daniela Scarlatti, Luigi Di Fiore, Clotilde Sabatino e Vittoria Morizzo. Presenti anche Marina Occhionero, Cesare Bocci e Giorgio Tirabassi. La regia è di Alessandro Casale.

Streaming e tv

Dove vedere Balene in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.