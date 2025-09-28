Icona app
TV

Balene: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

di Anton Filippo Ferrari
Balene: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, domenica 28 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Balene, un dramedy brillante e originale – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – in cui due amiche (Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla)) scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Decisa a far luce sul mistero, Evelina si immerge nelle ricerche, recandosi all’associazione SOS Balene e scoprendo che Fosco, dopo la rottura con Adriana, aveva già intrapreso una nuova relazione. Come se non bastasse, in Accademia la professoressa cerca di evitare in tutti i modi la vicinanza con Riccardo.

Il computer di Adriana riappare misteriosamente ma, il video sospetto in cui Adriana appariva raggiante insieme a una persona non ben definita e che Evelina aveva scoperto durante il trasloco, sembra essere scomparso nel nulla. Fortunatamente, lei e Milla riescono a raccogliere altri indizi.

Balene: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Balene, ma qual è il cast completo della serie tv? Gli attori principali che hanno preso parte alla fiction sono: Veronica Pivetti, Carla Signoris, Laura Adriani, Filippo Scicchitano, Paolo Sassanelli, Manuela Mandracchia, Stefano Pesce, Daniela Scarlatti, Luigi Di Fiore, Clotilde Sabatino e Vittoria Morizzo. Presenti anche Marina Occhionero, Cesare Bocci e Giorgio Tirabassi. La regia è di Alessandro Casale.

Streaming e tv

Dove vedere Balene in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
