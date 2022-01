Back to school: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Back to school, il nuovo programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino? Ve lo diciamo subito: in tutto 5 puntate, in onda in prima serata dalle 21.20 ogni martedì dal 4 gennaio 2022. L’ultima puntata è prevista per il 1 febbraio. In tutto 25 concorrenti vip si mettono in gioco alle prese con la preparazione dell’esame di scuola elementare. Un ostacolo duro da superare per molti di loro. Oltre ai ripetenti, sei per ogni serata, nel cast anche i maestrini, che daranno loro una mano nello studio, e la commissione, formata da veri maestri. Al termine ci sarà un vero e proprio esame. Chi sarà bocciato? Ecco intanto la programmazione completa di Back to school.

Prima puntata: 4 gennaio 2022

Seconda puntata: 11 gennaio 2022

Terza puntata: 18 gennaio 2022

Quarta puntata: 25 gennaio 2022

Quinta puntata: 1 febbraio 2022

Durata

Ma quanto durata (durata) ogni puntata di Back to school? In tutto sono previste come detto cinque puntate. La durata è di circa tre ore a episodio (pubblicità incluse), visto che inizia intorno alle 21.20 e finisce per 00.20. Se non siete a casa potete comunque recuperare le intere puntate o le singole clip su Mediaset Play, grazie alla funzione on demand, o seguirle in live streaming su Italia 1.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Back to school? Appuntamento, come detto, su Italia 1 ogni martedì dalle 21.20, a partire dal 4 gennaio 2022. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il programma sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i contenuti in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e on demand.