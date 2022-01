Back to school cast: concorrenti, ospiti, ripetenti, giudici, maestrini, commissione, Italia 1

Un cast molto ricco quello di Back to school 2022, il nuovo programma di Italia 1 in onda dal 4 gennaio 2022 con la conduzione di Nicola Savino. In tutto 25 concorrenti vip si mettono in gioco testando le proprie conoscenze e la propria cultura. Ne vedremo delle belle! Non c’è niente di più facile dell’esame di quinta elementare, giusto? Ma ne siamo proprio sicuri? Back to school mette alla prova le nostre certezze su quanto abbiamo realmente metabolizzato le nozioni elementari apprese tanti anni fa.

Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia o di aritmetica che vengono rivolte ogni giorno ai bambini di una classe elementare? A toglierci il dubbio saranno i 25 concorrenti di Back to school, un’autentica classe che sarà costretta dal conduttore Nicola Savino a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare. Nel cast, oltre ai 25 concorrenti ripetenti, che si alterneranno nel corso delle cinque puntate, ci saranno i maestrini e la commissione, formata da veri e propri maestri, che dovranno dare il loro insindacabile giudizio. Alla fine i concorrenti dovranno sottoporsi ad un vero e proprio esame. Chi verrà bocciato? Intanto ecco i nomi dei 25 ripetenti vip, suddivisi per categorie.

Ripetenti

I ripetenti come detto sono 25 personaggi famosi che hanno accettato di mettersi in gioco, testando la propria cultura:

Sportivi: Evaristo Beccalossi , Andrea Lo Cicero , Ignazio Moser , Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Totò Schillaci

, , , Attori: Eleonora Giorgi

Cantanti: Clementino , Random

, Opinionisti: Vladimir Luxuria

Influencer: Denis Dosio, Andrea Zelletta

Personaggi televisivi: Paola Caruso, Lory Del Santo, Antonella Elia, Jonathan Kashanian, Martina Hamby, Roberta Lanfranchi, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Scintilla, Flavia Vento.

I Maestrini

I Maestrini sono 12 bambini dai 7 agli 11 anni che cercheranno di guidare nello studio e nell’apprendimento i 25 Ripetenti. I Maestrini organizzeranno lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame.

Back to school cast: La Commissione e l’esame

La Commissione è composta da cinque autentici maestri elementari che al termine di ogni puntata sottoporranno I Ripetenti, sei a serata, all’esame finale. Gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva. L’esame sarà un momento drammatico che grazie alla simpatia dei Ripetenti potrà virare anche in un momento comico: come risponderanno alle domande di cultura generale e, soprattutto, come se la caveranno con le insidie del dettato (che consentirà di valutare anche la calligrafia)? Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame saranno invitati anche parenti e amici dei Ripetenti: un pubblico pronto a esprimere le proprie reazioni davanti alle performance, sia successi sia figuracce, degli esaminandi. Appuntamento con Back to school su Italia 1 per cinque settimane ogni martedì dal 4 gennaio alle 21.20.