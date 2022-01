A che ora inizia Back to school: l’orario di messa in onda su Italia 1

A che ora inizia Back to school, il nuovo programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino? Ve lo diciamo subito: appuntamento ogni martedì per cinque puntate dal 4 gennaio 2022 alle ore 21.20 circa (21.25 al massimo). Si tratta di un gioco innovativo che vede 25 concorrenti vip (i ripetenti) alle prese con l’esame di quinta elementare. Per molti non sarà affatto una passeggiata. Il programma mette alla prova le nostre certezze su quanto abbiamo realmente metabolizzato le nozioni elementari apprese tanti anni fa. Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia o di aritmetica che vengono rivolte ogni giorno ai bambini di una classe elementare? A toglierci il dubbio saranno i 25 concorrenti di Back to school, un’autentica classe che sarà costretta dal conduttore Nicola Savino a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare.

Cast, i concorrenti: ripetenti e ospiti

Abbiamo visto a che ora inizia Back to school, ma chi sono i 25 ripetenti? Si tratta di personaggi famosi che prenderanno parte alle varie puntate, sei concorrenti per ogni serata, affiancati nello studio dai maestrini. A giudicarli sarà la commissione, formata da veri maestri. Alla fine i ripetenti dovranno cercare di superare l’esame di quinta elementare. Ci riusciranno? Ecco i 25 concorrenti vip divisi per categoria.