Back to school 2023: le anticipazioni della terza puntata, 20 aprile

Back to school 2023 è la seconda edizione del programma di Italia 1 in onda questa sera, giovedì 20 aprile 2023, in prima serata dalle 21.20. Alla conduzione troviamo Federica Panicucci, che prende il posto di Nicola Savino, nel frattempo passato a Mediaset. Un cast di 30 personaggi noti si metteranno alla prova, tornando tra i banchi di scuola, con l’obiettivo di superare l’esame di quinta elementare. Saranno affiancati da alcuni bambini, i maestrini, che gli daranno delle lezioni. Di seguito tutte le anticipazioni della puntata di oggi, 20 aprile.

Anticipazioni

Nuovo appuntamento con la seconda edizione del reality di successo di Italia 1 condotto quest’anno da Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Vediamo chi sono i vip concorrenti e allievi di questa puntata. I Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Awed, Gabriele Cirilli, Elisa Esposito, Mietta e Francesco Pannofino. Inoltre, come “Rimandate”, Raffaella Fico e Carmen Di Pietro. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale.

Sarà poi la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva. Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame saranno invitati anche parenti e amici, liberi di sostenere, senza suggerire, le prestazioni dei Ripetenti.

