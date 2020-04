Baby Driver, il genio della truffa: trama, cast, trailer e streaming del film

Baby Driver – Il genio della truffa è un film d’azione uscito in sala nel 2017. Con la regia di Edgar Wright, il film è stato presentato in anteprima mondiale al South by Soythwest Film Festival ed è stato candidato a 3 nomination Oscar. Protagonista della pellicola è Ansel Elgort. Vediamo di seguito qual è la trama del film, il cast e dove vedere in tv e in streaming.

Baby Driver, la trama del film

Sin da piccolo, Baby che vorrebbe essere un pilota per contrastare il fastidioso ronzio che lo accompagna sempre nelle orecchie, decide di indossare delle cuffie, spingendo l’acceleratore dell’auto. La guida spericolata per i vicoli stretti e le strade trafficate lo rende vivo e ben presto ottiene fama proprio per la sua spericolatezza. Baby è un’artista, un autista di fiducia e portafortuna del misterioso Doc, leader di una banda di rapinatori di banche e stratega sopraffino. Baby ha la faccia troppo pulita per sembrare un criminale degno della banda, per questo motivo in molti non lo digeriscono, soprattutto Bats, una testa calda che è sempre scettico nei suoi confronti. Lo provoca spesso, mettendolo alla prova.

Baby ha imboccato la strada del crimine, ma la sua indole è comunque buona, è un ragazzo onesto e compassionevole e farà di tutto per proteggere la bella Debora, la cameriera di cui è innamorato follemente. Sarà per lei che proverà in un’impresa nuova, rallentare e provare a sganciarsi dal quel mondo con un’ultima, rischiosa rapina destinata però al fallimento.

La trama e il finale di Baby Driver

Baby Driver, il genio della truffa: il cast

Nel cast di Baby Driver vediamo Ansel Elgort interpretare il protagonista Baby, ovvero Miles, al suo fianco vediamo Kevin Spacey interpretare Doc, Lily James interpretare Debora e Jon Hamm interpretare Buddy. Ancora nel cast vediamo Jamie Foxx interpretare Pazzo, Eiza Gonzalez interpretare Darling e Jon Bernthal interpretare Griff. Flea invece è Eddie e Paul Williams è il macellaio.

Baby Driver, dove vedere il film: tv e streaming

Come vedere il film Baby Driver in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 23 aprile 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming

